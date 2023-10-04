https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/zaversheny-vosstanovitelnye-raboty-na-sukhumskom-i-gudautskom-vokzalakh-1048451747.html

Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах

Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах

Все ремонтно-восстановительные мероприятия были запланированы по совместной инициативе руководства страны и АЖД ко Дню Победы и Независимости. 04.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-04T17:50+0300

2023-10-04T17:50+0300

2023-10-04T18:01+0300

в абхазии

абхазская железная дорога

сухум

гагра

гудаутский район

гудаута

гудаутский вокзал

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048450886_0:116:1231:808_1920x0_80_0_0_491763e9865a5935de6a1c42bce168a0.jpg

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах завершены, сообщили в "Абхазской железной дороге".Кроме того, были отреставрированы балясины на фасадной части здания, установлены девять витражных дверей, благоустроена парковая зона, верхняя часть центральных порталов остеклена. Планируется капитальный ремонт крыши и установка окон во всех проемах. На Гудаутском вокзале проведен капитальный ремонт кровли и на 95% завершена работа над фасадом. Внутри самого здания скоро начнутся ремонтные работы, уже проведена новая электропроводка. АЖД заменит все окна на вокзале. Как отметили в пресс-службе предприятия, железнодорожный мост в селе Эшера рядом с мемориальным комплексом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба также был покрашен, там проведено освещение.В Сухуме очищены и покрашены все железнодорожные эстакады. На платформе "Абатаа" в Гагре уложена брусчатка и проведено освещение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/minekonomiki-nazvalo-meropriyatiya-po-blagoustroystvu-territorii-respubliki-ko-dnyu-pobedy-1048330386.html

сухум

гагра

гудаутский район

гудаута

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазская железная дорога, сухум, гагра, гудаутский район, гудаута, гудаутский вокзал, абхазия