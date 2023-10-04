Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
17:50 04.10.2023 (обновлено: 18:01 04.10.2023)
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога" Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога"
Все ремонтно-восстановительные мероприятия были запланированы по совместной инициативе руководства страны и АЖД ко Дню Победы и Независимости.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах завершены, сообщили в "Абхазской железной дороге".
Отмечается, что на Сухумском вокзале было уложено порядка 900 квадратных метров новой брусчатки, нефункционирующие здания очищены изнутри и снаружи, восстановлена вывеска с названием вокзала, отремонтирован шпиль.
Кроме того, были отреставрированы балясины на фасадной части здания, установлены девять витражных дверей, благоустроена парковая зона, верхняя часть центральных порталов остеклена.
Планируется капитальный ремонт крыши и установка окон во всех проемах.
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога" Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
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© Foto / РУП " Абхазская железная дорога"
Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога" Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
2/4
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога"
Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога" Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
3/4
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога"
Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога" Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
4/4
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога"
Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
1/4
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога"
Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
2/4
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога"
Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
3/4
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога"
Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
4/4
© Foto / РУП " Абхазская железная дорога"
Завершены восстановительные работы на Сухумском и Гудаутском вокзалах
На Гудаутском вокзале проведен капитальный ремонт кровли и на 95% завершена работа над фасадом.
Внутри самого здания скоро начнутся ремонтные работы, уже проведена новая электропроводка. АЖД заменит все окна на вокзале.
Как отметили в пресс-службе предприятия, железнодорожный мост в селе Эшера рядом с мемориальным комплексом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба также был покрашен, там проведено освещение.
В Сухуме очищены и покрашены все железнодорожные эстакады. На платформе "Абатаа" в Гагре уложена брусчатка и проведено освещение.