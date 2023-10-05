https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/adelaidu-kapba-nagradili-ordenom-akhdz-apsha-ii-stepeni-1048464157.html

Аделаиду Капба наградили орденом "Ахьдз-Апша" II степени

Аделаиду Капба наградили орденом "Ахьдз-Апша" II степени

День Учителя в Абхазии, России и некоторых других странах мира отмечается 5 октября. 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T16:12+0300

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Президент Аслан Бжания наградил Аделаиду Капба орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 94-летняя Аделаида Капба работает в школе 70 лет. Она преподавала математику, на протяжении 30 лет была директором Гагрской школы № 2 имени Попкова, а сегодня возглавляет школьный музей.Аделаида Капба – почетный работник общего образования, Заслуженный учитель Абхазской АССР, награждена Императорским орденом Святой великомученицы Анастасии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/uchitel-legenda-istoriya-adelaidy-kapba-1048462859.html

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