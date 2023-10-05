https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/adelaidu-kapba-nagradili-ordenom-akhdz-apsha-ii-stepeni-1048464157.html
Аделаиду Капба наградили орденом "Ахьдз-Апша" II степени
Аделаиду Капба наградили орденом "Ахьдз-Апша" II степени
День Учителя в Абхазии, России и некоторых других странах мира отмечается 5 октября. 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T16:12+0300
2023-10-05T16:12+0300
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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Президент Аслан Бжания наградил Аделаиду Капба орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 94-летняя Аделаида Капба работает в школе 70 лет. Она преподавала математику, на протяжении 30 лет была директором Гагрской школы № 2 имени Попкова, а сегодня возглавляет школьный музей.Аделаида Капба – почетный работник общего образования, Заслуженный учитель Абхазской АССР, награждена Императорским орденом Святой великомученицы Анастасии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/uchitel-legenda-istoriya-adelaidy-kapba-1048462859.html
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абхазия, новости, день учителя
абхазия, новости, день учителя
Аделаиду Капба наградили орденом "Ахьдз-Апша" II степени
День Учителя в Абхазии, России и некоторых других странах мира отмечается 5 октября.
СУХУМ, 5 окт – Sputnik.
Президент Аслан Бжания наградил Аделаиду Капба орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"За весомый вклад в систему образования, обучение и воспитание подрастающего поколения Республики Абхазия, многолетний плодотворный труд наградить орденом "Ахьдз-Апша" ІІ степени Аделаиду Леонтьевну Капба", – говорится в указе.
94-летняя Аделаида Капба работает в школе 70 лет. Она преподавала математику, на протяжении 30 лет была директором Гагрской школы № 2 имени Попкова, а сегодня возглавляет школьный музей.
Аделаида Капба – почетный работник общего образования, Заслуженный учитель Абхазской АССР, награждена Императорским орденом Святой великомученицы Анастасии.