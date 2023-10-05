https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/uchitel-legenda-istoriya-adelaidy-kapba-1048462859.html

Учитель-легенда: история Аделаиды Капба

Учитель-легенда: история Аделаиды Капба

94-летняя Аделаида Леонтьевна Капба уже 70 лет работает в школе. Она преподавала математику и на протяжении 30 лет была директором Гагрской школы № 2 имени... 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T15:34+0300

2023-10-05T15:34+0300

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Сегодня она возглавляет школьный музей. Ученики ее называют легендой и общей школьной мамой. О педагогическом пути Аделаиды Капба и ее принципах жизни читайте в материале Sputnik"Это наше богатство. Эта наш зал, посвященный Отечественной войне народа Абхазии, а там зал Великой Отечественной войны", – говорит Аделаида Капба и приглашает нас в школьный музей Гагрской школы № 2.Здесь уже выстроились ученики старших классов, которых Аделаида Леонтьевна готовит к мероприятию, посвященному 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.– Если у вас есть 10 минут, послушайте выступление детей, – предлагает учительница.Ученики воодушевленно начинают рассказывать историю войны и в то же время показывают экспонаты, выставленные в музее.Музей для Аделаиды Леонтьевны – больше чем просто работа. Собственно он и появился благодаря ей."Все, что здесь находится, собирала я, начиная от иголки, заканчивая последним гвоздем. Я 30 лет работала директором в этой школе и собирала все это", – отмечает учитель с 70-летним стажем.Здесь хранятся не только фотографии, но и письма, ордена и медали, личные вещи бывших учеников нашей школы. Бережно Аделаида Леонтьевна хранит и научную работу с подписью профессора Российской академии наук, доктора физико-математических наук Александра Табидзе."Мой первый выпускник, Саша Табидзе, мне прислал свою работу с подписью: "Моей глубокоуважаемой Аделаиде Леонтьевне, моей любимой учительнице, первой, зародившей во мне зерна научного познания. С наилучшими пожеланиями от автора". Он профессор, доктор физико-математических наук, работает в Москве в областном университете", – с гордостью отмечает она.Горькая судьбаО своей жизни и педагогическом пути Аделаида Леонтьевна рассказывает неохотно, объясняя это "горькой судьбой". Но все же в разговоре удается узнать некоторые подробности.Аделаида Леонтьевна Капба родилась в Гагре. Она была свидетелем многих страшных событий – Великой Отечественной войны, репрессий, Отечественной войны народа Абхазии. Женщина потеряла многих своих близких."Моя родная сестра после окончания Московского мединститута начала работать в Гагре, затем стала депутатом Верховного Совета Грузии. Это не понравилось заведующей больницы, она испугалась, что сестра займет ее место. И когда моя сестра заболела, заведующая вместе с супругом неправильно ее лечили. Сестра скончалась", – рассказала она.Капба была свидетелем ссылок турок и греков из Абхазии во времена Сталина и Берии, видела, как ее родственников и друзей сажали в товарные вагоны и отправляли в Казахстан и Сибирь."У меня были родственники турки – мамина сестра была замужем за Канджи-оглы. Всю ее семью сослали. Ночь тогда была очень темная, машина тихо подъехала к их дому. Им сказали, что у них полчаса на сборы вещей. Мамина сестра потеряла сознание. Мы помогли им собрать вещи. Затем мамину сестру, троих ее сыновей и мужа посадили в грузовик и увезли в Бзыпту. На второй день я пошла в школу. Возле нашей школы проходила железная дорога. Вдруг мы услышали крики, и вместе с детьми я выбежала на улицу. Родственники, которых увозили в товарных вагонах, меня заметили и кричали: "Адочка, мы умираем, нас везут в товарняке, здесь ужасно тесно, мы не доедем, умрем", – так они причитали. В ссылке они провели семь лет. После смерти Сталина мамина сестра вернулась с двумя детьми. Ее муж и младший сын умерли в ссылке", – вспоминала она в одном из своих интервью.Жизнь и школаВся жизнь Аделаиды Капба связана с Гагрской школой № 2 имени Виталия Попкова, здесь она работает 70 лет, начав свою карьеру сразу после окончания физико-математического факультета Ставропольского госпединститута."Через два года меня сделали вторым завучем. Затем меня направили работать в райком заведующим отделом агитации, пропаганды, школ, здравоохранения, лечебниц", – поясняет она.Затем Аделаида Леонтьевна 30 лет проработала директором. Именно тогда она начала собирать материал для будущего музея, который был основан в 1989 году.Сама Аделаида Леонтьевна считает, что никогда не была строгим учителем. Она отмечает, что она никогда не ленилась и всегда знала, что нужно детям. Может, именно поэтому ее ученики прозвали легендой и общей школьной мамой.Аделаида Леонтьевна Капба – почетный работник общего образования, Заслуженный учитель Абхазской АССР, награждена Императорским орденом Святой великомученицы Анастасии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/rifmichnye-formuly-kak-pedagog-iz-abkhazii-obyasnyaet-fiziku-v-stikhakh-1048456666.html

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