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https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/ardzinba-uchastie-v-integratsionnykh-protsessakh---suverennyy-vybor-abkhazii-1048471307.html
Ардзинба: участие в интеграционных процессах - суверенный выбор Абхазии
Ардзинба: участие в интеграционных процессах - суверенный выбор Абхазии
Ранее президент Аслан Бжания заявил о достигнутой с Россией договоренности связанной с созданием пункта постоянного базирования российского ВМФ в Очамчырском... 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T19:00+0300
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Участие в интеграционных процессах, в том числе в военной сфере - это суверенный выбор Абхазии, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Ардзинба обратил внимание на необходимость скорейшего подписания с Грузией взаимообязывающего соглашения о неприменении силы и подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Абхазии."Этот не тот вопрос, который нужно затягивать. Мы являемся сторонниками мира. Однако позиция Грузии не способствует улучшению ситуации в сфере безопасности в регионе Южного Кавказа", - говорится в комментарии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/punkt-postoyannogo-bazirovaniya-vmf-rossii-poyavitsya-v-ochamchyrskom-rayone-1048458650.html
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Ардзинба: участие в интеграционных процессах - суверенный выбор Абхазии

19:00 05.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее президент Аслан Бжания заявил о достигнутой с Россией договоренности связанной с созданием пункта постоянного базирования российского ВМФ в Очамчырском районе.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Участие в интеграционных процессах, в том числе в военной сфере - это суверенный выбор Абхазии, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба. Об этом сообщает Медиацентр МИД.

"Создание необходимой инфраструктуры пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации в Республике Абхазия соответствует коренным интересам нашего народа, способствует упрочению нашей безопасности", заявил он.

Ардзинба обратил внимание на необходимость скорейшего подписания с Грузией взаимообязывающего соглашения о неприменении силы и подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Абхазии.
"Этот не тот вопрос, который нужно затягивать. Мы являемся сторонниками мира. Однако позиция Грузии не способствует улучшению ситуации в сфере безопасности в регионе Южного Кавказа", - говорится в комментарии.
Репетиция парада в честь Дня Военно-морского флота - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2023
Пункт постоянного базирования ВМФ России появится в Очамчырском районе
11:09
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