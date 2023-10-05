https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/ardzinba-uchastie-v-integratsionnykh-protsessakh---suverennyy-vybor-abkhazii-1048471307.html

Ардзинба: участие в интеграционных процессах - суверенный выбор Абхазии

Ардзинба: участие в интеграционных процессах - суверенный выбор Абхазии

Ранее президент Аслан Бжания заявил о достигнутой с Россией договоренности связанной с созданием пункта постоянного базирования российского ВМФ в Очамчырском... 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T19:00+0300

2023-10-05T19:00+0300

2023-10-05T19:00+0300

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Участие в интеграционных процессах, в том числе в военной сфере - это суверенный выбор Абхазии, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Ардзинба обратил внимание на необходимость скорейшего подписания с Грузией взаимообязывающего соглашения о неприменении силы и подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Абхазии."Этот не тот вопрос, который нужно затягивать. Мы являемся сторонниками мира. Однако позиция Грузии не способствует улучшению ситуации в сфере безопасности в регионе Южного Кавказа", - говорится в комментарии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/punkt-postoyannogo-bazirovaniya-vmf-rossii-poyavitsya-v-ochamchyrskom-rayone-1048458650.html

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