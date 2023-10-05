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Пункт постоянного базирования ВМФ России появится в Очамчырском районе

Пункт постоянного базирования ВМФ России появится в Очамчырском районе

Абхазия и Россия расширяют сотрудничество в сфере безопасности, в том числе проводятся совместные учения, абхазские специалисты повышают квалификацию в... 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T11:09+0300

2023-10-05T11:09+0300

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. В Очамчырском районе появится пункт постоянного базирования российского военно-морского флота, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью "Известиям". "В день нашего праздника (30 сентября — День Победы и Независимости Абхазии - прим.) к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчырском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", – сообщил он.Бжания уточнил, что целью принятия решения было повышение уровня обороноспособности Абхазии и России, так как это соответствует коренным интересам граждан. Говоря о безопасности, президент подчеркнул, что Тбилиси не снял с повестки дня вопрос возвращения Абхазии и Южной Осетии военным путем. При этом нынешнее руководство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили – это прагматики, и проблем в плане провокаций и дестабилизации обстановки на границе по реке Ингур с ними не было. Тем не менее в Абхазии фиксируются случаи нарушения воздушного пространства американскими самолетами-разведчиками, действующими в интересах США и Грузии. "Поэтому мы не собираемся никого провоцировать своей слабостью, мы знаем, что нам нужно и как нам действовать. При этом хочу особо подчеркнуть, что мы заинтересованы в мире и в добрососедских отношениях. Но в этом случае, скажем так, мяч на их стороне", – подытожил Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/bzhaniya-posetil-raketnyy-korabl-chernomorskogo-flota-rossii-tsiklon-1048379305.html

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