https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/aslan-bzhaniya-otsenil-preimuschestva-uchastiya-abkhazii-v-integratsionnykh-protsessakh-1048458864.html
Аслан Бжания оценил преимущества участия Абхазии в интеграционных процессах
Аслан Бжания оценил преимущества участия Абхазии в интеграционных процессах
Согласно договору от 24 ноября 2014 года, Россия будет содействовать участию Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T11:40+0300
2023-10-05T11:40+0300
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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Участие Абхазии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве отвечает внешнеполитическим целям республики, заявил президент Аслан Бжания в интервью "Известиям". Бжания подчеркнул, что в современном нестабильном мире республике сложно существовать в одиночку, и союзнические отношения с Россией в соответствии с достигнутыми договоренностями нужно укреплять, в том числе путем участия в интеграционных объединениях, реализуемых при участии Москвы. "В перспективе участие в таком союзном договоре наряду с Белоруссией было бы правильным направлением и отвечало бы интересам Абхазии, так я это понимаю. Потому что союз независимых республик, равноправных — это новая синергия, это возможность развития и этносов, проживающих в этих государствах, и более высокий уровень безопасности. В перспективе участие в Союзном государстве я рассматриваю как процесс, коренным образом обеспечивающий интерес развития нашего государства, нашего этноса", – заявил президент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/ardzinba-zayavil-chto-belarus-de-fakto-ekonomicheski-priznala-abkhaziyu--1047988560.html
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абхазия, новости, аслан бжания, белоруссия, россия, союзное государство
абхазия, новости, аслан бжания, белоруссия, россия, союзное государство
Аслан Бжания оценил преимущества участия Абхазии в интеграционных процессах
11:40 05.10.2023 (обновлено: 12:17 05.10.2023)
Согласно договору от 24 ноября 2014 года, Россия будет содействовать участию Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.
СУХУМ, 5 окт – Sputnik.
Участие Абхазии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве отвечает внешнеполитическим целям республики, заявил президент Аслан Бжания в интервью "Известиям"
.
Бжания подчеркнул, что в современном нестабильном мире республике сложно существовать в одиночку, и союзнические отношения с Россией в соответствии с достигнутыми договоренностями нужно укреплять, в том числе путем участия в интеграционных объединениях, реализуемых при участии Москвы.
"В перспективе участие в таком союзном договоре наряду с Белоруссией было бы правильным направлением и отвечало бы интересам Абхазии, так я это понимаю. Потому что союз независимых республик, равноправных — это новая синергия, это возможность развития и этносов, проживающих в этих государствах, и более высокий уровень безопасности. В перспективе участие в Союзном государстве я рассматриваю как процесс, коренным образом обеспечивающий интерес развития нашего государства, нашего этноса", – заявил президент.