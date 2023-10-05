https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/bzhaniya-v-abkhazii-razvivayutsya-alternativnye-transportnye-uslugi-1048459176.html

Бжания: в Абхазии развиваются альтернативные транспортные услуги

Бжания: в Абхазии развиваются альтернативные транспортные услуги

Туризм стал важной частью послевоенной экономики Абхазии, в республике предпринимаются усилия для того, чтобы количество отдыхающих из года в год... 05.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. В Абхазии развиваются альтернативные транспортные услуги, направленные на привлечение в республику большого количества гостей, заявил президент Аслан Бжания в интервью "Известиям". "Мы развиваем альтернативные транспортные услуги. Это то, что связано с аэропортом, было подписано межправительственное соглашение, а недавно прошла процедура, в результате конкурса был отобран инвестор, и в ближайшее время он приступит к реализации проекта по восстановлению аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинба в городе Сухум", – сказал он.Помимо аэропорта, Россия и Абхазия работают над расширением пропускной способности погранпункта "Адлер", через который в республику попадает большинство туристов."Для того чтобы создать наиболее комфортные условия для наших туристов, а мы заинтересованы в том, чтобы их количество возросло, мы запустили электропоезд "Ласточка", поезд прошел в Гагру, в будущем году будет до Сухума доходить. В этом году на постоянной основе, уже так можно говорить, мы запустили круизный корабль "Князь Владимир", – подчеркнул президент Абхазии.Бжания добавил, что в дальнейшей перспективе в Абхазии планируется развитие советского горного маршрута между двумя турбазами – "Южным приютом" в Кодорском ущелье и "Северным приютом" в КЧР. Это может привлечь в республику любителей горного отдыха.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/pervyy-reys-v-sukhumskiy-aeroport-budet-sovershen-k-kontsu-2024-goda-1048350726.html

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