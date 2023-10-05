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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/devyati-pedagogam-prisvoeno-zvanie--zasluzhennyy-uchitel-respubliki-abkhaziya-1048464672.html
Девяти педагогам присвоено звание "Заслуженный учитель Республики Абхазия"
Девяти педагогам присвоено звание "Заслуженный учитель Республики Абхазия"
Указ о присвоении званий 5 октября, в День учителя, подписал президент страны Аслан Бжания. 05.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Девять абхазских педагогов награждены почетным званием "Заслуженный учитель Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетного звания удостоены:
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/adelaidu-kapba-nagradili-ordenom-akhdz-apsha-ii-stepeni-1048464157.html
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абхазия, новости, школа, учителя, день учителя

Девяти педагогам присвоено звание "Заслуженный учитель Республики Абхазия"

20:34 05.10.2023 (обновлено: 20:39 05.10.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Документы
Документы - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Указ о присвоении званий 5 октября, в День учителя, подписал президент страны Аслан Бжания.
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Девять абхазских педагогов награждены почетным званием "Заслуженный учитель Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.
За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетного звания удостоены:
Светлана Гриценко – учитель географии сухумской средней школы №3 имени Юрия Воронова;
Нонна Делба – директор сухумской средней школы №1 имени Баграта Шинкуба;
Нелли Конджария – учитель математики бзыбской средней школы №2 имени Константина Инал-ипа;
Вера Кошель – учитель начальных классов сухумской средней школы №2 имени Александра Пушкина;
Аида Лакоба – учитель русского языка и литературы гудаутской средней школы №1 имени Нестора Лакоба;
Лиана Топчьян – преподаватель по классу фортепиано сухумской Детской школы искусств №1 имени Константина Ковача;
Нана Уридия – бывший директор сухумской вспомогательной школы;
Элеонора Хагба – учитель математики гудаутской средней школы №2 имени Виктора Аргун;
Хибла Шамба – учитель начальных классов сухумской средней школы №4 имени Дмитрия Гулиа.
Вахтангу Амичба - заместителю заведующего отделом образования администрации Очамчырского района;
Эмме Закарая - директору Тамышской средней школы имени Дмитрия Гулиа.
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