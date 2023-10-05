https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/devyati-pedagogam-prisvoeno-zvanie--zasluzhennyy-uchitel-respubliki-abkhaziya-1048464672.html

Девяти педагогам присвоено звание "Заслуженный учитель Республики Абхазия"

Девяти педагогам присвоено звание "Заслуженный учитель Республики Абхазия"

Указ о присвоении званий 5 октября, в День учителя, подписал президент страны Аслан Бжания. 05.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Девять абхазских педагогов награждены почетным званием "Заслуженный учитель Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетного звания удостоены:

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/adelaidu-kapba-nagradili-ordenom-akhdz-apsha-ii-stepeni-1048464157.html

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