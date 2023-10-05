https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/kontrabandu-alkogolya-presekli-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1048459588.html
Контрабанду алкоголя пресекли на абхазо-российской границе
Контрабанду алкоголя пресекли на абхазо-российской границе
Беспошлинно на территорию ЕАЭС можно ввозить три литра алкогольных напитков на совершеннолетнего человека, за превышение необходимо уплачивать пошлину. 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T13:04+0300
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СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Сотрудники таможни пресекли ввоз в Россию незадекларированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни."В салоне машины на заднем сидении гражданин пытался провезти 36 бутылок спиртного популярных абхазских марок общим объемом 21 литр. Товар перемещался без декларирования, с нарушением таможенного законодательства", – пояснил начальник таможенного поста Алексей Быков.Нарушитель уточнил, что правила ввоза алкогольной продукции не были ему известны. Спиртное изъято, возбуждены дела об административных правонарушениях. Согласно таможенному законодательству, совершеннолетний гражданин может беспошлинно провозить на территорию ЕАЭС три литра алкогольных напитков, с уплатой пошлины в 10 евро за литр - от трех до пяти литров, но не более пяти.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/bolee-trekh-tysyach-pachek-kontrabandnykh-sigaret-peredali-voennosluzhaschim-v-zonu-spetsoperatsii-1048446258.html
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Контрабанду алкоголя пресекли на абхазо-российской границе
13:04 05.10.2023 (обновлено: 15:17 05.10.2023)
Беспошлинно на территорию ЕАЭС можно ввозить три литра алкогольных напитков на совершеннолетнего человека, за превышение необходимо уплачивать пошлину.
СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Сотрудники таможни пресекли ввоз в Россию незадекларированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Россиянин пытался провезти контрабанду в автомобиле. По его словам, вино, водку, шампанское и настойки он купил в магазине и вез в подарок друзьям и родственникам.
"В салоне машины на заднем сидении гражданин пытался провезти 36 бутылок спиртного популярных абхазских марок общим объемом 21 литр. Товар перемещался без декларирования, с нарушением таможенного законодательства", – пояснил начальник таможенного поста Алексей Быков.
Нарушитель уточнил, что правила ввоза алкогольной продукции не были ему известны. Спиртное изъято, возбуждены дела об административных правонарушениях.
Согласно таможенному законодательству, совершеннолетний гражданин может беспошлинно провозить на территорию ЕАЭС три литра алкогольных напитков, с уплатой пошлины в 10 евро за литр - от трех до пяти литров, но не более пяти.