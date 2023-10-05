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Политолог: говорить о том, что Украину сняли с довольствия, рано

Политолог: говорить о том, что Украину сняли с довольствия, рано

Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17... 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T13:14+0300

2023-10-05T13:14+0300

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Политолог: говорить о том, что Украину сняли с довольствия рано Политолог: говорить о том, что Украину сняли с довольствия рано

Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября, проинформировал Белый дом. При этом, финансирование Украины в нем не предусмотрено."У них свои проблемы, они их решают. Сейчас США договорились в пределах традиционных решений по поводу так называемого шатдауна, но перенесли украинский вопрос на более поздние сроки. Однако говорить о том, что Украину сняли с довольствия, рано. У США на складах еще есть запасы вооружений, которые ей будут поставляться", – сказал в беседе с радио Sputnik политолог Александр Дудчак.Он отметил, что Украина нужна американцам как повод для наращивания производства вооружений, и никто в этой ситуации не собирается от нее отказываться.

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