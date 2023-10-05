https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/politolog-govorit-o-tom-chto-ukrainu-snyali-s-dovolstviya-rano--1048460062.html
Политолог: говорить о том, что Украину сняли с довольствия, рано
Политолог: говорить о том, что Украину сняли с довольствия, рано
Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17... 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T13:14+0300
2023-10-05T13:14+0300
2023-10-05T15:15+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
украина
нато
сша
европа
в мире
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/05/1048459897_0:13:2985:1692_1920x0_80_0_0_6a0f5418679d29ab9f999cb3182e8016.jpg
Политолог: говорить о том, что Украину сняли с довольствия рано
Политолог: говорить о том, что Украину сняли с довольствия рано
Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября, проинформировал Белый дом. При этом, финансирование Украины в нем не предусмотрено."У них свои проблемы, они их решают. Сейчас США договорились в пределах традиционных решений по поводу так называемого шатдауна, но перенесли украинский вопрос на более поздние сроки. Однако говорить о том, что Украину сняли с довольствия, рано. У США на складах еще есть запасы вооружений, которые ей будут поставляться", – сказал в беседе с радио Sputnik политолог Александр Дудчак.Он отметил, что Украина нужна американцам как повод для наращивания производства вооружений, и никто в этой ситуации не собирается от нее отказываться.
украина
сша
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/05/1048459897_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_e10eb835d079da7f0abbe2c554cc1635.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, нато, сша, европа, в мире, евросоюз, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, нато, сша, европа, в мире, евросоюз, аудио
Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября, проинформировал Белый дом. При этом, финансирование Украины в нем не предусмотрено.
"У них свои проблемы, они их решают. Сейчас США договорились в пределах традиционных решений по поводу так называемого шатдауна, но перенесли украинский вопрос на более поздние сроки. Однако говорить о том, что Украину сняли с довольствия, рано. У США на складах еще есть запасы вооружений, которые ей будут поставляться", – сказал в беседе с радио Sputnik
политолог Александр Дудчак.
Он отметил, что Украина нужна американцам как повод для наращивания производства вооружений, и никто в этой ситуации не собирается от нее отказываться.