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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 октября

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного малоградиентного барического поля повышенного давления. 05.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. В пятницу, 6 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление –764 мм р.с.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью +10°С до +15°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60 -90%.

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