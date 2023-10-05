https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/putin-rossiya-15-let-predlagala-armenii-poyti-na-kompromiss-s-baku-1048470783.html
Путин: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс с Баку
Путин: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс с Баку
Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года в результате антитеррористической операции Азербайджана по восстановлению... 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T18:14+0300
2023-10-05T18:14+0300
2023-10-05T18:20+0300
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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану часть территорий, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Президент подчеркнул, что когда Нагорный Карабах заявил о своей независимости, ее не признал, в том числе, и сам Ереван. Более того, Никол Пашинян признал республику частью Азербайджана, и отдельно Москву об этом не уведомлял. "Вопрос, когда Азербайджан будет наводить в Карабахе конституционный порядок, после этого был только делом времени", - заявил российский лидер.Российские миротворцы, согласно международным договоренностям, могли только наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. И некоторые из них погибли, защищая армян Карабаха, добавил он.Путин отметил, что Москва использовала все правовые механизмы для гуманитарной поддержки населения Карабаха и готова продолжать помогать, если Армения останется союзником России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/pereslegin-armeniya-snyala-s-sebya-otvetstvennost-za-zhiteley-karabakha-1048290388.html
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новости, владимир путин, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан
Путин: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс с Баку
18:14 05.10.2023 (обновлено: 18:20 05.10.2023)
Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года в результате антитеррористической операции Азербайджана по восстановлению конституционного строя.
СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану часть территорий, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы много раз на протяжении последних 15 лет предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы. Вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и, таким образом, сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом. Но наши карабахские друзья из раза в раз нам всё время говорили: "Нет, это создаст для нас определенные угрозы", - сказал он.
Президент подчеркнул, что когда Нагорный Карабах заявил о своей независимости, ее не признал, в том числе, и сам Ереван. Более того, Никол Пашинян признал республику частью Азербайджана, и отдельно Москву об этом не уведомлял.
"Вопрос, когда Азербайджан будет наводить в Карабахе конституционный порядок, после этого был только делом времени", - заявил российский лидер.
Российские миротворцы, согласно международным договоренностям, могли только наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. И некоторые из них погибли, защищая армян Карабаха, добавил он.
Путин отметил, что Москва использовала все правовые механизмы для гуманитарной поддержки населения Карабаха и готова продолжать помогать, если Армения останется союзником России.