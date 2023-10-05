https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/putin-rossiya-15-let-predlagala-armenii-poyti-na-kompromiss-s-baku-1048470783.html

Путин: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс с Баку

Путин: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс с Баку

Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года в результате антитеррористической операции Азербайджана по восстановлению... 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T18:14+0300

2023-10-05T18:14+0300

2023-10-05T18:20+0300

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

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СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану часть территорий, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Президент подчеркнул, что когда Нагорный Карабах заявил о своей независимости, ее не признал, в том числе, и сам Ереван. Более того, Никол Пашинян признал республику частью Азербайджана, и отдельно Москву об этом не уведомлял. "Вопрос, когда Азербайджан будет наводить в Карабахе конституционный порядок, после этого был только делом времени", - заявил российский лидер.Российские миротворцы, согласно международным договоренностям, могли только наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. И некоторые из них погибли, защищая армян Карабаха, добавил он.Путин отметил, что Москва использовала все правовые механизмы для гуманитарной поддержки населения Карабаха и готова продолжать помогать, если Армения останется союзником России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/pereslegin-armeniya-snyala-s-sebya-otvetstvennost-za-zhiteley-karabakha-1048290388.html

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