"Рифмичные" формулы: как педагог из Абхазии объясняет физику в стихах

Людмила Ивановна – необычный учитель. На ее уроках формулы и правила, элементы и частицы выстраиваются в строки и приобретают рифму. В День учителя Дорофеева рассказала Sputnik о том, как заинтересовать подростков в физике и почему ей так сложно уйти на пенсию.SputnikСекретный трюкУрок физики в седьмом классе. Ребята только-только приступили к изучению этой сложной науки. Параграф первый, Людмила Ивановна пытается рассказать о твердых и жидких веществах, объяснить из чего они состоят и как меняют форму.Рассказ об атомах и молекулах впечатляет далеко не всех ребят, на "галерке" уже зевают. Неожиданно урок физики трансформируется. Людмила Ивановна достает из папки свой любимый "трюк" – стихи о законах физики."Строят вещества частицы очень мелкие крупицы. Их зовут молекулы, теперь знаем это мы. Те частицы там и тут взбалмошно себя ведут. Хаотично мечутся, где попало вертятся, топчутся, толкаются, всюду разлетаются, исполняя дикий танец, как заправский африканец", – зачитывает педагог и даже, кажется, пытается приплясывать.Зеваки тут же оживают. Дорофеева ощущает интерес подростков, в ход идет четверостишье о движении молекул."Если скорость их быстрее, жидкость будет горячее. Если скорость замирает, их движение умирает", – декламирует она.Уже почти 40 лет Людмила Ивановна объясняет школьникам Абхазии принципы физики и пытается привить любовь к естественным наукам.По словам Дорофеевой, будучи школьницей она была активисткой, пионервожатой, старостой, и уже тогда стала писать стихи. Эти навыки молодой педагог решила применить и в работе – на ее уроках сложные формулы и принципы физики приобретают форму стихов.В коллекции у Дорофеевой найдется стихотворение для каждого параграфа. Людмила Ивановна рассказывает, что рифма к ней приходит сама, может "навестить" даже за чашечкой кофе, а стих пишется примерно за полчаса."У меня и в школе так было. Я хотела всего "Онегина" до конца выучить, и даже описание природы в "Войне и Мире". Но еще мне было интересно, как это ученые всего мира не могут решить всех задач, ведь все цифры и формулы есть под рукой. Наверное, поэтому я стала изучать физику", – говорит она.Строки вместо приборовЛюдмила Ивановна утверждает, что дети не станут вслушиваться в материал, если его преподносят неинтересно, поэтому к своим урокам она готовится тщательно. В ее коллекции есть раритетные советские аппараты для демонстрации законов физики, а некоторые приборы она смастерила самостоятельно. Съемочной бригаде педагог с гордостью показывает тяжеленный советский гальванометр (прибор для измерения силы малых постоянных электрических токов - прим.) и катушку с проводами.– Хотите, сами попробуйте провести магниты туда-сюда, а мы посмотрим? – предлагает она мне.Меня бросает в жар, перед глазами встают ночи, проведенные над учебником физики с мамой, тоже физиком, которая безуспешно пыталась объяснить мне хоть что-то. Но отказываться невежливо."Прошедший сквозь рамку магнитный поток, создаст в этой рамке электроток. Такой переход на электропродукцию назвали электромагнитной индукцией", – тут же подбирает строки педагог, и они отпечатываются в подсознании. То, что нужно.Принципы жизниЛюдмила Ивановна признается, что уже несколько лет задумывается об уходе из школы. С каждым годом преподавать в силу возраста становится сложнее, а учеников меньше не становится. Но оставить родную школу педагог не может."Я выхожу, когда заходит уже другой учитель, и говорю: "Я вас всех люблю!" Потому что без них, я не представляю даже, как смогу находиться. Я уже говорю, все, больше на работу не пойду, это уже несколько лет подряд, я устаю. Надо мной дети мои уже смеются: "Да, ты не пойдешь!" – говорит она.В первую очередь педагог должен любить детей, считает Дорофеева. А ученики, по ее мнению, в первую очередь должны быть хорошими людьми, вне зависимости от того, какую профессию они выберут."У меня трое детей, и я всегда с детства их учила, что они должны уметь помогать обществу. Не должны искать, что себе взять, а должны помогать окружающим", –утверждает она.
Людмила Дорофеева – педагог с 39-летним стажем, учитель физики во второй школе Сухума.
Людмила Ивановна – необычный учитель. На ее уроках формулы и правила, элементы и частицы выстраиваются в строки и приобретают рифму. В День учителя Дорофеева рассказала Sputnik о том, как заинтересовать подростков в физике и почему ей так сложно уйти на пенсию.
Sputnik
Секретный трюк
Урок физики в седьмом классе. Ребята только-только приступили к изучению этой сложной науки. Параграф первый, Людмила Ивановна пытается рассказать о твердых и жидких веществах, объяснить из чего они состоят и как меняют форму.
Рассказ об атомах и молекулах впечатляет далеко не всех ребят, на "галерке" уже зевают. Неожиданно урок физики трансформируется. Людмила Ивановна достает из папки свой любимый "трюк" – стихи о законах физики.
"Строят вещества частицы очень мелкие крупицы. Их зовут молекулы, теперь знаем это мы. Те частицы там и тут взбалмошно себя ведут. Хаотично мечутся, где попало вертятся, топчутся, толкаются, всюду разлетаются, исполняя дикий танец, как заправский африканец", – зачитывает педагог и даже, кажется, пытается приплясывать.
Зеваки тут же оживают. Дорофеева ощущает интерес подростков, в ход идет четверостишье о движении молекул.
"Если скорость их быстрее, жидкость будет горячее. Если скорость замирает, их движение умирает", – декламирует она.
Уже почти 40 лет Людмила Ивановна объясняет школьникам Абхазии принципы физики и пытается привить любовь к естественным наукам.
По словам Дорофеевой, будучи школьницей она была активисткой, пионервожатой, старостой, и уже тогда стала писать стихи. Эти навыки молодой педагог решила применить и в работе – на ее уроках сложные формулы и принципы физики приобретают форму стихов.
В коллекции у Дорофеевой найдется стихотворение для каждого параграфа. Людмила Ивановна рассказывает, что рифма к ней приходит сама, может "навестить" даже за чашечкой кофе, а стих пишется примерно за полчаса.
"У меня и в школе так было. Я хотела всего "Онегина" до конца выучить, и даже описание природы в "Войне и Мире". Но еще мне было интересно, как это ученые всего мира не могут решить всех задач, ведь все цифры и формулы есть под рукой. Наверное, поэтому я стала изучать физику", – говорит она.
Строки вместо приборов
Людмила Ивановна утверждает, что дети не станут вслушиваться в материал, если его преподносят неинтересно, поэтому к своим урокам она готовится тщательно. В ее коллекции есть раритетные советские аппараты для демонстрации законов физики, а некоторые приборы она смастерила самостоятельно. Съемочной бригаде педагог с гордостью показывает тяжеленный советский гальванометр (прибор для измерения силы малых постоянных электрических токов - прим.) и катушку с проводами.
– Хотите, сами попробуйте провести магниты туда-сюда, а мы посмотрим? – предлагает она мне.
Меня бросает в жар, перед глазами встают ночи, проведенные над учебником физики с мамой, тоже физиком, которая безуспешно пыталась объяснить мне хоть что-то. Но отказываться невежливо.
Людмила Ивановна объясняет, как с помощью катушки и двух магнитов аппарат показывает мне наличие электричества, я делаю вид, что понимаю. Про себя думаю: "Вот бы мне, гуманитарию, физику в стихах объясняли".
"Прошедший сквозь рамку магнитный поток, создаст в этой рамке электроток. Такой переход на электропродукцию назвали электромагнитной индукцией", – тут же подбирает строки педагог, и они отпечатываются в подсознании. То, что нужно.
Принципы жизни
Людмила Ивановна признается, что уже несколько лет задумывается об уходе из школы. С каждым годом преподавать в силу возраста становится сложнее, а учеников меньше не становится. Но оставить родную школу педагог не может.
"Я выхожу, когда заходит уже другой учитель, и говорю: "Я вас всех люблю!" Потому что без них, я не представляю даже, как смогу находиться. Я уже говорю, все, больше на работу не пойду, это уже несколько лет подряд, я устаю. Надо мной дети мои уже смеются: "Да, ты не пойдешь!" – говорит она.
В первую очередь педагог должен любить детей, считает Дорофеева. А ученики, по ее мнению, в первую очередь должны быть хорошими людьми, вне зависимости от того, какую профессию они выберут.
"У меня трое детей, и я всегда с детства их учила, что они должны уметь помогать обществу. Не должны искать, что себе взять, а должны помогать окружающим", –утверждает она.