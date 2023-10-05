https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/rifmichnye-formuly-kak-pedagog-iz-abkhazii-obyasnyaet-fiziku-v-stikhakh-1048456666.html

"Рифмичные" формулы: как педагог из Абхазии объясняет физику в стихах

"Рифмичные" формулы: как педагог из Абхазии объясняет физику в стихах

Людмила Дорофеева – педагог с 39-летним стажем, учитель физики во второй школе Сухума. 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T14:10+0300

2023-10-05T14:10+0300

2023-10-05T15:22+0300

сухум

школа

в абхазии

абхазия

учителя

день учителя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048438078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b1dc2b004f7bb23830aed98bb85db07.jpg

Людмила Ивановна – необычный учитель. На ее уроках формулы и правила, элементы и частицы выстраиваются в строки и приобретают рифму. В День учителя Дорофеева рассказала Sputnik о том, как заинтересовать подростков в физике и почему ей так сложно уйти на пенсию.SputnikСекретный трюкУрок физики в седьмом классе. Ребята только-только приступили к изучению этой сложной науки. Параграф первый, Людмила Ивановна пытается рассказать о твердых и жидких веществах, объяснить из чего они состоят и как меняют форму.Рассказ об атомах и молекулах впечатляет далеко не всех ребят, на "галерке" уже зевают. Неожиданно урок физики трансформируется. Людмила Ивановна достает из папки свой любимый "трюк" – стихи о законах физики."Строят вещества частицы очень мелкие крупицы. Их зовут молекулы, теперь знаем это мы. Те частицы там и тут взбалмошно себя ведут. Хаотично мечутся, где попало вертятся, топчутся, толкаются, всюду разлетаются, исполняя дикий танец, как заправский африканец", – зачитывает педагог и даже, кажется, пытается приплясывать.Зеваки тут же оживают. Дорофеева ощущает интерес подростков, в ход идет четверостишье о движении молекул."Если скорость их быстрее, жидкость будет горячее. Если скорость замирает, их движение умирает", – декламирует она.Уже почти 40 лет Людмила Ивановна объясняет школьникам Абхазии принципы физики и пытается привить любовь к естественным наукам.По словам Дорофеевой, будучи школьницей она была активисткой, пионервожатой, старостой, и уже тогда стала писать стихи. Эти навыки молодой педагог решила применить и в работе – на ее уроках сложные формулы и принципы физики приобретают форму стихов.В коллекции у Дорофеевой найдется стихотворение для каждого параграфа. Людмила Ивановна рассказывает, что рифма к ней приходит сама, может "навестить" даже за чашечкой кофе, а стих пишется примерно за полчаса."У меня и в школе так было. Я хотела всего "Онегина" до конца выучить, и даже описание природы в "Войне и Мире". Но еще мне было интересно, как это ученые всего мира не могут решить всех задач, ведь все цифры и формулы есть под рукой. Наверное, поэтому я стала изучать физику", – говорит она.Строки вместо приборовЛюдмила Ивановна утверждает, что дети не станут вслушиваться в материал, если его преподносят неинтересно, поэтому к своим урокам она готовится тщательно. В ее коллекции есть раритетные советские аппараты для демонстрации законов физики, а некоторые приборы она смастерила самостоятельно. Съемочной бригаде педагог с гордостью показывает тяжеленный советский гальванометр (прибор для измерения силы малых постоянных электрических токов - прим.) и катушку с проводами.– Хотите, сами попробуйте провести магниты туда-сюда, а мы посмотрим? – предлагает она мне.Меня бросает в жар, перед глазами встают ночи, проведенные над учебником физики с мамой, тоже физиком, которая безуспешно пыталась объяснить мне хоть что-то. Но отказываться невежливо."Прошедший сквозь рамку магнитный поток, создаст в этой рамке электроток. Такой переход на электропродукцию назвали электромагнитной индукцией", – тут же подбирает строки педагог, и они отпечатываются в подсознании. То, что нужно.Принципы жизниЛюдмила Ивановна признается, что уже несколько лет задумывается об уходе из школы. С каждым годом преподавать в силу возраста становится сложнее, а учеников меньше не становится. Но оставить родную школу педагог не может."Я выхожу, когда заходит уже другой учитель, и говорю: "Я вас всех люблю!" Потому что без них, я не представляю даже, как смогу находиться. Я уже говорю, все, больше на работу не пойду, это уже несколько лет подряд, я устаю. Надо мной дети мои уже смеются: "Да, ты не пойдешь!" – говорит она.В первую очередь педагог должен любить детей, считает Дорофеева. А ученики, по ее мнению, в первую очередь должны быть хорошими людьми, вне зависимости от того, какую профессию они выберут."У меня трое детей, и я всегда с детства их учила, что они должны уметь помогать обществу. Не должны искать, что себе взять, а должны помогать окружающим", –утверждает она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/prezident-abkhazii-pozdravil-uchiteley-s-professionalnym-prazdnikom-1048459461.html

сухум

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Асмат Цвижба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg

Асмат Цвижба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Асмат Цвижба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg

сухум, школа, абхазия, учителя, день учителя