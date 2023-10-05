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Середина пути: как в Абхазии идет квотная кампания на поступление в Россию
Середина пути: как в Абхазии идет квотная кампания на поступление в Россию
Всего для поступления абитуриентов из Абхазии в российские вузы на обучение 2024-2025 годы было выделено 110 мест, в работе находится 45 заявок. 05.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-05T09:00+0300
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СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. С первого сентября стартовала квотная программа на поступление в российские вузы на 2024-2025 учебный год, рассказал в интервью Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.Несмотря на выделенные квоты, желающих поступить на технические специальности было немного."В прошлом году мы сработали хорошо, практически все квотные заявки закрыли, но этого произошло в результате того, что те квоты, которые шли на технические специальности, мы вынуждены были перераспределить по итогам года по другим специальностям. Те ребята, которые находились в пограничном состоянии, по результатам экзаменов также могли поступить в вузы", – подчеркнул Федотов.Наибольшее количество квот выделено на творческие специальности – 20, на втором месте медицина – 12 мест, по 10 квот определено на электронику, радиотехнику, системы связи и машиностроение, а также на компьютерные и информационные науки."Мы в этой ситуации выступаем просто операторами, сами не отбираем. У нас есть специальные люди, которые занимаются только квотной кампанией, консультируют ребят. Мы принимаем документы и помогаем ребятам правильно их оформить и зарегистрироваться на сайте Образование в России для Иностранцев, – сказал руководитель представительства Россотрудничества.Будущие студенты могут подавать документы сразу в шесть вузов. Если абитуриента приняли сразу несколько учебных заведений, то он может выбрать, в каком из них получать знания. После завершения приема документов будут определены сроки проведения дистанционного экзамена. По его результатам будет определен конечный проходной балл для каждого претендента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/takie-obstoyatelstva-belousova-o-postuplenii-v-vysshuyu-shkolu-ekonomiki-v-moskve---1048237323.html
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абхазия, новости, россия, вузы, университеты, высшее образование, россотрудничество в абхазии
абхазия, новости, россия, вузы, университеты, высшее образование, россотрудничество в абхазии
Середина пути: как в Абхазии идет квотная кампания на поступление в Россию
09:00 05.10.2023 (обновлено: 09:59 05.10.2023)
Всего для поступления абитуриентов из Абхазии в российские вузы на обучение 2024-2025 годы было выделено 110 мест, в работе находится 45 заявок.
СУХУМ, 5 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. С первого сентября стартовала квотная программа на поступление в российские вузы на 2024-2025 учебный год, рассказал в интервью Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
"Она должна закончиться в начале ноября, то есть, мы находимся в середине пути. Как и в прошлом году, нам было выделено 110 квот на Абхазию. То есть, мы не увеличивали квоты по причине того, что в прошлом году мы выделили 25 квот под технические специальности. В основном, они были акцентированы на те специальности, которые могут пригодиться для работы аэропорта", – отметил он.
Несмотря на выделенные квоты, желающих поступить на технические специальности было немного.
"В прошлом году мы сработали хорошо, практически все квотные заявки закрыли, но этого произошло в результате того, что те квоты, которые шли на технические специальности, мы вынуждены были перераспределить по итогам года по другим специальностям. Те ребята, которые находились в пограничном состоянии, по результатам экзаменов также могли поступить в вузы", – подчеркнул Федотов.
Наибольшее количество квот выделено на творческие специальности – 20, на втором месте медицина – 12 мест, по 10 квот определено на электронику, радиотехнику, системы связи и машиностроение, а также на компьютерные и информационные науки.
"Мы в этой ситуации выступаем просто операторами, сами не отбираем. У нас есть специальные люди, которые занимаются только квотной кампанией, консультируют ребят. Мы принимаем документы и помогаем ребятам правильно их оформить и зарегистрироваться на сайте Образование в России для Иностранцев
, – сказал руководитель представительства Россотрудничества.
Будущие студенты могут подавать документы сразу в шесть вузов. Если абитуриента приняли сразу несколько учебных заведений, то он может выбрать, в каком из них получать знания. После завершения приема документов будут определены сроки проведения дистанционного экзамена. По его результатам будет определен конечный проходной балл для каждого претендента.