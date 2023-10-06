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Аслан Бжания рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече с Владимиром Путиным
Аслан Бжания рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече с Владимиром Путиным
Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания встретились в Сочи в среду, 4 октября. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T12:32+0300
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СУХУМ, 6 окт – Sputnik. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждался широкий круг вопросов, рассказал агентству "Апсныпресс" президент Абхазии Аслан Бжания. Аслан Бжания пояснил, что на встрече был поднят вопрос энергетики, который остро строит в республике в последнее время. И Россия, по его словам, продолжит оказывать Абхазии помощь в его решении, одним из аспектов которого в будущем станет газификация страны и постройка станции по выработке электроэнергии, которая будет работать на газе. Обсуждался также и вопрос развития инфраструктуры – речь шла о капитальном ремонте старого и строительстве нового моста через реку Гумиста и о восстановлении Военно-Сухумской дороги в Кодорском ущелье. Бжания подчеркнул, что Абхазия в этих вопросах "тоже встретила понимание".Кроме того, президенты двух стран также обсудили близость позиций по международным вопросам, участие Абхазии в интеграционных процессах, инициируемых Россией, положительный эффект от российских инвестиций и вопросы обеспечения безопасности республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/putin-dal-otsenku-razvitiyu-otnosheniy-rossii-i-abkhazii-1048455322.html
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абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече с Владимиром Путиным
12:32 06.10.2023 (обновлено: 13:13 06.10.2023)
Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания встретились в Сочи в среду, 4 октября.
СУХУМ, 6 окт – Sputnik.
На встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждался широкий круг вопросов, рассказал агентству "Апсныпресс"
президент Абхазии Аслан Бжания.
"Президент России, как обычно это бывает в отношении Абхазии, ко всем вопросам отнесся очень внимательно, положительно, обещал поддержку практически по всем вопросам, которые были подняты", – подчеркнул он.
Аслан Бжания пояснил, что на встрече был поднят вопрос энергетики, который остро строит в республике в последнее время. И Россия, по его словам, продолжит оказывать Абхазии помощь в его решении, одним из аспектов которого в будущем станет газификация страны и постройка станции по выработке электроэнергии, которая будет работать на газе.
Обсуждался также и вопрос развития инфраструктуры – речь шла о капитальном ремонте старого и строительстве нового моста через реку Гумиста и о восстановлении Военно-Сухумской дороги в Кодорском ущелье. Бжания подчеркнул, что Абхазия в этих вопросах "тоже встретила понимание".
Кроме того, президенты двух стран также обсудили близость позиций по международным вопросам, участие Абхазии в интеграционных процессах, инициируемых Россией, положительный эффект от российских инвестиций и вопросы обеспечения безопасности республики.