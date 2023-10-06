https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/aslan-bzhaniya-rasskazal-kakie-voprosy-obsuzhdalis-na-vstreche-s-vladimirom-putinym-1048483524.html

Аслан Бжания рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече с Владимиром Путиным

Аслан Бжания рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече с Владимиром Путиным

Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания встретились в Сочи в среду, 4 октября. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T12:32+0300

2023-10-06T12:32+0300

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СУХУМ, 6 окт – Sputnik. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждался широкий круг вопросов, рассказал агентству "Апсныпресс" президент Абхазии Аслан Бжания. Аслан Бжания пояснил, что на встрече был поднят вопрос энергетики, который остро строит в республике в последнее время. И Россия, по его словам, продолжит оказывать Абхазии помощь в его решении, одним из аспектов которого в будущем станет газификация страны и постройка станции по выработке электроэнергии, которая будет работать на газе. Обсуждался также и вопрос развития инфраструктуры – речь шла о капитальном ремонте старого и строительстве нового моста через реку Гумиста и о восстановлении Военно-Сухумской дороги в Кодорском ущелье. Бжания подчеркнул, что Абхазия в этих вопросах "тоже встретила понимание".Кроме того, президенты двух стран также обсудили близость позиций по международным вопросам, участие Абхазии в интеграционных процессах, инициируемых Россией, положительный эффект от российских инвестиций и вопросы обеспечения безопасности республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/putin-dal-otsenku-razvitiyu-otnosheniy-rossii-i-abkhazii-1048455322.html

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