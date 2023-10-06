https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/azhd-priobrela-tretiy-magistralnyy-lokomotiv-1048491735.html

АЖД приобрела третий магистральный локомотив

АЖД приобрела третий магистральный локомотив

В этом году уже прибыли два двухсекционных локомотива и тепловоз, благодаря которым объемы железнодорожных грузоперевозок выросли. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T18:28+0300

2023-10-06T18:28+0300

2023-10-06T18:28+0300

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. "Абхазская железная дорога" приобрела третий магистральный локомотив. Об этом сообщает пресс-служба АЖД.Ранее уже были доставлены в республику два двухсекционных локомотива - электровоз ВЛ-10 и тепловоз 2ТЭ116. Компания подчеркивает, что это помогло увеличить объемы железнодорожных грузоперевозок, которые увеличатся после прибытия третьего локомотива. Уточняется, что за 9 месяцев 2023 года в Абхазию прибыло 9792 вагона, которые привезли более 655 тонн груза. Это на 855 вагонов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/azhd-zakupila-dva-novykh-lokomotiva-1043558293.html

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