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https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/azhd-priobrela-tretiy-magistralnyy-lokomotiv-1048491735.html
АЖД приобрела третий магистральный локомотив
АЖД приобрела третий магистральный локомотив
В этом году уже прибыли два двухсекционных локомотива и тепловоз, благодаря которым объемы железнодорожных грузоперевозок выросли. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T18:28+0300
2023-10-06T18:28+0300
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. "Абхазская железная дорога" приобрела третий магистральный локомотив. Об этом сообщает пресс-служба АЖД.Ранее уже были доставлены в республику два двухсекционных локомотива - электровоз ВЛ-10 и тепловоз 2ТЭ116. Компания подчеркивает, что это помогло увеличить объемы железнодорожных грузоперевозок, которые увеличатся после прибытия третьего локомотива. Уточняется, что за 9 месяцев 2023 года в Абхазию прибыло 9792 вагона, которые привезли более 655 тонн груза. Это на 855 вагонов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/azhd-zakupila-dva-novykh-lokomotiva-1043558293.html
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абхазия, новости, абхазская железная дорога
абхазия, новости, абхазская железная дорога

АЖД приобрела третий магистральный локомотив

18:28 06.10.2023
© Foto / РУП "Абхазская железная дорога" Магистральный локомотив - тепловоз 2ТЭ116
 Магистральный локомотив - тепловоз 2ТЭ116 - Sputnik Абхазия, 1920, 06.10.2023
© Foto / РУП "Абхазская железная дорога"
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В этом году уже прибыли два двухсекционных локомотива и тепловоз, благодаря которым объемы железнодорожных грузоперевозок выросли.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. "Абхазская железная дорога" приобрела третий магистральный локомотив. Об этом сообщает пресс-служба АЖД.
Ранее уже были доставлены в республику два двухсекционных локомотива - электровоз ВЛ-10 и тепловоз 2ТЭ116. Компания подчеркивает, что это помогло увеличить объемы железнодорожных грузоперевозок, которые увеличатся после прибытия третьего локомотива.
Уточняется, что за 9 месяцев 2023 года в Абхазию прибыло 9792 вагона, которые привезли более 655 тонн груза. Это на 855 вагонов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
РУП АЖД закупило два магистральных локомотива - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2023
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АЖД закупила два новых локомотива
11 января, 21:20
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