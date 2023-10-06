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https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/bolee-dvukh-tysyach-pachek-kontrabandnykh-sigaret-izyali-na-granitse-s-rossiey-1048481363.html
Более двух тысяч пачек контрабандных сигарет изъяли на границе с Россией
Более двух тысяч пачек контрабандных сигарет изъяли на границе с Россией
Согласно таможенному законодательству, совершеннолетние физлица не могут перевозить через границу более 1 блока (10 пачек) сигарет или 50 сигар или 250 граммов... 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T13:33+0300
2023-10-06T13:33+0300
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Российские таможенники за несколько дней пресекли ввоз более двух тысяч пачек сигарет из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Контрабандную продукцию везли в трех машинах. В багажнике Volvo XC90 было обнаружено 500 пачек сигарет, в багажнике, салоне и бардачке Nissan Qashqai - 800 пачек, в Toyota Corolla - 890. За рулем двух автомобилей были женщины, одна из них - гражданка России.Общее количество пресеченных к ввозу сигарет составило 2190 пачек. Табачная продукция марок "Milano" и "Business Royals" была произведена в Объединенных Арабских Эмиратах, на ней не было российских акцизных марок и специальной маркировки. Все сигарет изъяты. В отношении водителей машин возбуждены дела об административных правонарушениях.Всего с начала года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через абхазо-российскую границу возбуждено более 700 дел об административных правонарушениях, изъято порядка 1,5 миллиона штук сигарет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/kontrabandu-alkogolya-presekli-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1048459588.html
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новости, государственная граница, контрабанда, кпп "псоу", сигареты, таможня
новости, государственная граница, контрабанда, кпп "псоу", сигареты, таможня

Более двух тысяч пачек контрабандных сигарет изъяли на границе с Россией

13:33 06.10.2023
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможниКонтрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия, 1920, 06.10.2023
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
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Согласно таможенному законодательству, совершеннолетние физлица не могут перевозить через границу более 1 блока (10 пачек) сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака без уплаты таможенной пошлины.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Российские таможенники за несколько дней пресекли ввоз более двух тысяч пачек сигарет из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Контрабандную продукцию везли в трех машинах. В багажнике Volvo XC90 было обнаружено 500 пачек сигарет, в багажнике, салоне и бардачке Nissan Qashqai - 800 пачек, в Toyota Corolla - 890. За рулем двух автомобилей были женщины, одна из них - гражданка России.
Общее количество пресеченных к ввозу сигарет составило 2190 пачек. Табачная продукция марок "Milano" и "Business Royals" была произведена в Объединенных Арабских Эмиратах, на ней не было российских акцизных марок и специальной маркировки.
Все сигарет изъяты. В отношении водителей машин возбуждены дела об административных правонарушениях.
Всего с начала года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через абхазо-российскую границу возбуждено более 700 дел об административных правонарушениях, изъято порядка 1,5 миллиона штук сигарет.
Незаконный ввоз 21 литра алкогольной продукции из Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 05.10.2023
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