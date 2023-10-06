https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/den-osvobozhdeniya-ot-gruzinskikh-voysk-otmetili-v-gagre-1048485044.html
День освобождения от грузинских войск отметили в Гагре
День освобождения от грузинских войск отметили в Гагре
Абхазское народное ополчение и добровольческие отряды освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T13:37+0300
2023-10-06T13:37+0300
2023-10-06T13:41+0300
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СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. День освобождения Гагрского района от грузинских войск отметили в Гагре в пятницу, 6 октября.В мероприятии приняли участие представители руководства района, ветераны войны, в том числе добровольцы с Северного Кавказа, сотрудники госучреждений, общественность. "Сегодня на проспекте Ардзинба был открыт памятник Герою Абхазии, танкисту Роберту Кварчия. Памятник в честь Кварчия стоял там и после войны, но на него упал эвкалипт и он разбился. Администрация приняла решение выделить деньги из бюджета на установку нового. Он двухуровневый, высотой около полутора метров", – уточнила Бганба.Вечером в пятницу, в 19:00, на площади Победы запланирован праздничный концерт с участием абхазских артистов и танцевальных коллективов. Завершат программу грандиозным салютом.Абхазское народное ополчение и добровольческие отряды освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года. Эта операция стало первым военным успехом вооруженных сил Абхазии в ходе Отечественной войны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/veteranu-ovna-i-semyam-pogibshikh-dobrovoltsev-vydelili-kvartiry-v-gagre-1048469759.html
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абхазия, новости, гагра, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, гагра, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
День освобождения от грузинских войск отметили в Гагре
13:37 06.10.2023 (обновлено: 13:41 06.10.2023)
Абхазское народное ополчение и добровольческие отряды освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года.
СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. День освобождения Гагрского района от грузинских войск отметили в Гагре в пятницу, 6 октября.
В 11:00 прошла церемония возложения цветов к памятникам первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба и защитникам страны, погибшим в ходе боевых действий, потом состоялся памятный митинг, рассказала начальник отдела культуры районной администрации Мадина Бганба.
В мероприятии приняли участие представители руководства района, ветераны войны, в том числе добровольцы с Северного Кавказа, сотрудники госучреждений, общественность.
"Сегодня на проспекте Ардзинба был открыт памятник Герою Абхазии, танкисту Роберту Кварчия. Памятник в честь Кварчия стоял там и после войны, но на него упал эвкалипт и он разбился. Администрация приняла решение выделить деньги из бюджета на установку нового. Он двухуровневый, высотой около полутора метров", – уточнила Бганба.
Вечером в пятницу, в 19:00, на площади Победы запланирован праздничный концерт с участием абхазских артистов и танцевальных коллективов. Завершат программу грандиозным салютом.
Абхазское народное ополчение и добровольческие отряды освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии 6 октября 1992 года. Эта операция стало первым военным успехом вооруженных сил Абхазии в ходе Отечественной войны.