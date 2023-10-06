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Ветерану ОВНА и семьям погибших добровольцев выделили квартиры в Гагре
Ветерану ОВНА и семьям погибших добровольцев выделили квартиры в Гагре
2023 год в республике юбилейный, 30 сентября исполнилось ровно 30 лет со дня победы в Отечественной войне народа Абхазии. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T09:00+0300
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СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Руководство Гагрского района в честь 30-й годовщины Победы выделило квартиры ветерану Отечественной войны и семьям двух добровольцев с Северного Кавказа. Об этом Sputnik рассказала замглавы администрации района Хана Гунба.Она добавила, что власти также выделили квартиры двум семьям добровольцев с Северного Кавказа – Рамзана Кунжуева и Али Нагаева. Оба добровольца погибли во время Отечественной войны народа Абхазии.По словам Гунба, семьи Кунжуева и Нагаева несколько лет назад обратились к президенту Абхазии с просьбой оказать содействие в приобретении жилья на территории республики. Эти заявления были пересланы в Гагрскую администрацию, по решению которой им выделили находящиеся на балансе района квартиры в микрорайоне Кемпинг. Кунжуевы и Нагаевы планируют переехать жить в Абхазию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html
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абхазия, гагра, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, гагра, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Ветерану ОВНА и семьям погибших добровольцев выделили квартиры в Гагре
09:00 06.10.2023 (обновлено: 11:44 06.10.2023)
2023 год в республике юбилейный, 30 сентября исполнилось ровно 30 лет со дня победы в Отечественной войне народа Абхазии.
СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Руководство Гагрского района в честь 30-й годовщины Победы выделило квартиры ветерану Отечественной войны и семьям двух добровольцев с Северного Кавказа. Об этом Sputnik рассказала замглавы администрации района Хана Гунба.
"Награжденному медалью "За отвагу" ветерану нашей войны Астану Аристава по поручению главы Гагрского района Юрия Хагуш выделили трехкомнатную квартиру в микрорайоне Аспа поселка Бзыбь. Аристава и его супруга воспитывают троих детей. Все эти годы они снимали квартиру в Гагре. Стоимость выделенной квартиры - 1,25 миллиона рублей. Она без ремонта", – уточнила Гунба.
Она добавила, что власти также выделили квартиры двум семьям добровольцев с Северного Кавказа – Рамзана Кунжуева и Али Нагаева. Оба добровольца погибли во время Отечественной войны народа Абхазии.
По словам Гунба, семьи Кунжуева и Нагаева несколько лет назад обратились к президенту Абхазии с просьбой оказать содействие в приобретении жилья на территории республики. Эти заявления были пересланы в Гагрскую администрацию, по решению которой им выделили находящиеся на балансе района квартиры в микрорайоне Кемпинг. Кунжуевы и Нагаевы планируют переехать жить в Абхазию.