https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/veteranu-ovna-i-semyam-pogibshikh-dobrovoltsev-vydelili-kvartiry-v-gagre-1048469759.html

Ветерану ОВНА и семьям погибших добровольцев выделили квартиры в Гагре

Ветерану ОВНА и семьям погибших добровольцев выделили квартиры в Гагре

2023 год в республике юбилейный, 30 сентября исполнилось ровно 30 лет со дня победы в Отечественной войне народа Абхазии. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T09:00+0300

2023-10-06T09:00+0300

2023-10-06T11:44+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Руководство Гагрского района в честь 30-й годовщины Победы выделило квартиры ветерану Отечественной войны и семьям двух добровольцев с Северного Кавказа. Об этом Sputnik рассказала замглавы администрации района Хана Гунба.Она добавила, что власти также выделили квартиры двум семьям добровольцев с Северного Кавказа – Рамзана Кунжуева и Али Нагаева. Оба добровольца погибли во время Отечественной войны народа Абхазии.По словам Гунба, семьи Кунжуева и Нагаева несколько лет назад обратились к президенту Абхазии с просьбой оказать содействие в приобретении жилья на территории республики. Эти заявления были пересланы в Гагрскую администрацию, по решению которой им выделили находящиеся на балансе района квартиры в микрорайоне Кемпинг. Кунжуевы и Нагаевы планируют переехать жить в Абхазию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html

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абхазия, гагра, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)