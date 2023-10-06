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ЕС выразил обеспокоенность из-за решения о появлении базы ВМФ России в Абхазии
ЕС выразил обеспокоенность из-за решения о появлении базы ВМФ России в Абхазии
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что договоренность с Россией о создании пункта постоянного базирования ВМФ в Очамчырском районе уже достигнута, и... 06.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность из-за возможности появления в Абхазии постоянной военно-морской базы Черноморского флота. Заявление опубликовано на сайте официального представителя внешнеполитической службы ЕС.ЕС также напомнил о том, что организация твердо поддерживает "независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ".Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявлял о том, что в Очамчырском районе появится пункт постоянного базирования российского военно-морского флота, соответствующее соглашение уже подписано. Бжания уточнил, что целью принятия решения было повышение уровня обороноспособности Абхазии и России, так как это соответствует коренным интересам граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/punkt-postoyannogo-bazirovaniya-vmf-rossii-poyavitsya-v-ochamchyrskom-rayone-1048458650.html
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ЕС выразил обеспокоенность из-за решения о появлении базы ВМФ России в Абхазии
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявлял, что договоренность с Россией о создании пункта постоянного базирования ВМФ в Очамчырском районе уже достигнута, и соглашение уже подписано.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik.
Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность из-за возможности появления в Абхазии постоянной военно-морской базы Черноморского флота. Заявление опубликовано
на сайте официального представителя внешнеполитической службы ЕС.
"Если Россия продолжит реализацию заявленных планов, это приведет к дальнейшему усилению напряженности и угроз стабильности в регионе", - говорится в публикации.
ЕС также напомнил о том, что организация твердо поддерживает "независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ".
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявлял о том, что в Очамчырском районе появится пункт постоянного базирования российского военно-морского флота, соответствующее соглашение уже подписано.
Бжания уточнил, что целью принятия решения было повышение уровня обороноспособности Абхазии и России, так как это соответствует коренным интересам граждан.