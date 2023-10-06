https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/mid-abkhazii-napravil-soboleznovanie-v-siriyu-v-svyazi-s-teraktom-v-khomse-1048494464.html

МИД Абхазии направил соболезнование в Сирию в связи с терактом в Хомсе

МИД Абхазии направил соболезнование в Сирию в связи с терактом в Хомсе

29 мая 2018 года Сирия официально признала суверенитет Абхазии, был подписан указ о признании независимости и установлении дипломатических связей. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T23:28+0300

2023-10-06T23:28+0300

2023-10-06T23:28+0300

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии направило соболезнование в адрес МИД Сирии в связи с террористической атакой в городе Хомсе. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Военное училище в сирийском городе Хомсе было атаковано в четверг, 5 октября, во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным, погибли по меньшей мере 89 человек, 277 получили ранения. В стране объявлен трехдневный траур.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230529/siriya-i-abkhaziya-pyat-let-so-dnya-priznaniya-nezavisimosti-1046055519.html

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