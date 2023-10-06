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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 7 и 8 октября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 7 и 8 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 окт – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь с грозой, в воскресенье без осадков.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, от днем +19°С до +24°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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