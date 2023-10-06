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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 7 и 8 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 7 и 8 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T20:00+0300
2023-10-06T20:00+0300
2023-10-06T20:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 окт – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь с грозой, в воскресенье без осадков.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, от днем +19°С до +24°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 7 и 8 октября
20:00 06.10.2023 (обновлено: 20:20 06.10.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада.
СУХУМ, 6 окт – Sputnik. В выходные дни, 7 и 8 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и утром местами пройдет кратковременный дождь с грозой, в воскресенье без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, от днем +19°С до +24°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.