https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/rossiyskie-voyska-nanesli-14-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-ukrainy-za-nedelyu-1048489044.html

Российские войска нанесли 14 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Российские войска нанесли 14 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Удары наносились по складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам предприятий, выпускающих оружие и военную технику, пунктам размещения... 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T17:09+0300

2023-10-06T17:09+0300

2023-10-06T17:33+0300

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СУХУМ, 6 окт – Sputnik. За неделю, с 29 сентября по 6 октября, российские войска нанесли 14 высокоточных ударов оружием большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.Также были поражены пункты временной дисклокации нацформирований, иностранных наемников и инструкторов.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за неделю ВСУ потеряли 405 военнослужащих, пять танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов.На Краснолиманском направлении за неделю было отражено 17 атак противника, ВСУ потеряли 430 солдат убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий.На Донецком направлении было отражено 34 атаки, поражены более 1745 солдат ВСУ, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град", три склада с боеприпасами. На Южно-Донецком направлении потери противника составили 755 человек убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии.На Запорожском направлении потери ВСУ составили более 320 военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, на Херсонском направлении - до 235 солдат, шесть орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей, пять складов с боеприпасами, пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты украинские самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29, уничтожен штурмовик Су-25. Ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Минобороны уточняет, что 4 октября морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ, которые пытались высадиться на побережье Крыма. Средства ПВО России в течение недели перехватили 39 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные ракеты "Нептун". Уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/rossiyskie-sredstva-pvo-perekhvatili-vosem-snaryadov-himars-za-sutki-1048462567.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/amerikanskaya-mechta-ukrainy-deneg-ostalos-na-dva-mesyatsa-1048453591.html

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