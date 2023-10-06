https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/sukhumskiy-sud-rassmotrel-delo-na-25-millionov-dollarov-ssha-1048486514.html
Сухумский суд рассмотрел дело на 25 миллионов долларов США
Сухумский суд рассмотрел дело на 25 миллионов долларов США
Отец Шанды Салакая работал в международной организации и скончался от коронавируса. Страховая компания выплатила девочке 25 тысяч долларов, но по факту на счет... 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T15:08+0300
2023-10-06T15:08+0300
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СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Сухумский городской суд рассмотрел дело о списании со счета Шанды Салакая 25 миллионов долларов США. Об этом сообщается на сайте суда. Мать несовершеннолетней Салакая, Хамида Джопуа, требовала признать незаконным списание денег со счета дочери, а также разглашение банковской тайны о поступлении средств третьему лицу – Хаджарату Адзинба. Суд частично удовлетворил требования Джопуа, в части признания незаконным разглашения банковской тайны. В удовлетворении остальных требований ей было отказано.Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда в течение 20 дней.Отец Шанды Салакая работал в одной из структур ООН и и скончался от последствий перенесенного COVID-19. Страховая выплата составила 25 тысяч долларов, но на счет было переведено 25 миллионов. Сбербанк Абхазии утверждал, что поступление на счет ребенка такой огромной суммы – это банковская ошибка, и вернул деньги отправителю. На счет была переведена корректная сумма – 25 тысяч долларов. Но Хамида Джопуа подала в суд, посчитав действия банка, не получившего разрешения владельца счета, незаконными.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220518/sberbanku-abkhazii-predyavili-chastnyy-isk-na-25-millionov-dollarov-1039155432.html
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абхазия, новости, банки
Сухумский суд рассмотрел дело на 25 миллионов долларов США
15:08 06.10.2023 (обновлено: 15:31 06.10.2023)
Отец Шанды Салакая работал в международной организации и скончался от коронавируса. Страховая компания выплатила девочке 25 тысяч долларов, но по факту на счет была переведена сумма в тысячу раз больше.
СУХУМ, 6 окт – Sputnik.
Сухумский городской суд рассмотрел дело о списании со счета Шанды Салакая 25 миллионов долларов США. Об этом сообщается
на сайте суда.
Мать несовершеннолетней Салакая, Хамида Джопуа, требовала признать незаконным списание денег со счета дочери, а также разглашение банковской тайны о поступлении средств третьему лицу – Хаджарату Адзинба.
Суд частично удовлетворил требования Джопуа, в части признания незаконным разглашения банковской тайны. В удовлетворении остальных требований ей было отказано.
Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда в течение 20 дней.
Отец Шанды Салакая работал в одной из структур ООН и и скончался от последствий перенесенного COVID-19. Страховая выплата составила 25 тысяч долларов, но на счет было переведено 25 миллионов. Сбербанк Абхазии утверждал, что поступление на счет ребенка такой огромной суммы – это банковская ошибка, и вернул деньги отправителю.
На счет была переведена корректная сумма – 25 тысяч долларов. Но Хамида Джопуа подала в суд, посчитав действия банка, не получившего разрешения владельца счета, незаконными.