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Сухумской школе №10 передали лабораторные комплексы по биологии и физике
Сухумской школе №10 передали лабораторные комплексы по биологии и физике
Оборудование приобретено Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T13:20+0300
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СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме подарил средней школе №10 имени Нестора Лакоба лабораторные комплексы по биологии и физике, а также компьютерное оборудование.Он выразил надежду на то, что благодаря мини-лабораториям школьники будут больше интересоваться естественными науками. "В предыдущие годы лабораторные работы по разным предметам проводились в тетрадях. Благодаря таким комплексам, у ребят будет возможность проводить опыты, они почувствуют, что такое физика и биология, они смогут видеть реакции и проводить эксперименты", – подчеркнул Бигвава.Мобильные комплексы предназначены для проведения демонстрационных экспериментов и лабораторных работ. Они включают приборы, инструменты, цифровое измерительное оборудование, интерактивные образовательные ресурсы, мультимедийные и тестовые материалы, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга, для проведения экспериментов и наблюдений в рамках школьной программы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/minprosvescheniya-abkhazii-pristupilo-k-razdache-uchebnikov-dlya-8-9-klassov-1048075665.html
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Сухумской школе №10 передали лабораторные комплексы по биологии и физике
13:20 06.10.2023 (обновлено: 13:43 06.10.2023)
Оборудование приобретено Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.
СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме подарил средней школе №10 имени Нестора Лакоба лабораторные комплексы по биологии и физике, а также компьютерное оборудование.
"В предыдущие годы мы дарили подобные лабораторные комплексы разным школам Абхазии. Помимо них, мы оснащали компьютерные классы, библиотеки школ. От десятой школы поступила заявка о необходимости приобретения определенного оборудования, и в этом году у нас получилось подарить два лабораторных комплекса", – сказал директор "Дома Москвы" Александр Бигвава.
Он выразил надежду на то, что благодаря мини-лабораториям школьники будут больше интересоваться естественными науками.
"В предыдущие годы лабораторные работы по разным предметам проводились в тетрадях. Благодаря таким комплексам, у ребят будет возможность проводить опыты, они почувствуют, что такое физика и биология, они смогут видеть реакции и проводить эксперименты", – подчеркнул Бигвава.
Мобильные комплексы предназначены для проведения демонстрационных экспериментов и лабораторных работ. Они включают приборы, инструменты, цифровое измерительное оборудование, интерактивные образовательные ресурсы, мультимедийные и тестовые материалы, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга, для проведения экспериментов и наблюдений в рамках школьной программы.