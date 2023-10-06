https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/sukhumskoy-shkole-10-peredali-laboratornye-kompleksy-po-biologii-i-fizike-1048484909.html

Сухумской школе №10 передали лабораторные комплексы по биологии и физике

Сухумской школе №10 передали лабораторные комплексы по биологии и физике

Оборудование приобретено Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-06T13:20+0300

2023-10-06T13:20+0300

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СУХУМ, 6 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме подарил средней школе №10 имени Нестора Лакоба лабораторные комплексы по биологии и физике, а также компьютерное оборудование.Он выразил надежду на то, что благодаря мини-лабораториям школьники будут больше интересоваться естественными науками. "В предыдущие годы лабораторные работы по разным предметам проводились в тетрадях. Благодаря таким комплексам, у ребят будет возможность проводить опыты, они почувствуют, что такое физика и биология, они смогут видеть реакции и проводить эксперименты", – подчеркнул Бигвава.Мобильные комплексы предназначены для проведения демонстрационных экспериментов и лабораторных работ. Они включают приборы, инструменты, цифровое измерительное оборудование, интерактивные образовательные ресурсы, мультимедийные и тестовые материалы, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга, для проведения экспериментов и наблюдений в рамках школьной программы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/minprosvescheniya-abkhazii-pristupilo-k-razdache-uchebnikov-dlya-8-9-klassov-1048075665.html

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