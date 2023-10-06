https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/turpotok-v-abkhaziyu-snizilsya-iz-za-osennikh-kholodov-1048492609.html

Турпоток в Абхазию снизился из-за осеннего похолодания

Турпоток в Абхазию снизился из-за осеннего похолодания

В Абхазию пришла осень - синоптики обещают прохладные вечера и нестабильную погоду с дождям и грозами. 06.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Абхазия "выпала" из пятерки самых популярных направлений для отдыха в октябре из-за осеннего похолодания, сообщает Ассоциация туроператоров России.В пятерку также вошли Египет (15,7%), Объединенные Арабские Эмираты (8%), Таиланд (7,2%), а также путешествия по России (17%).При этом АТОР уточняет, что средние чеки турпакетов в Турцию и на российские курорты снизились по сравнению с сентябрем, в то время как цены на остальных направлениях выросли в соответствии с сезонностью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/gudauta-voshla-v-top-10-samykh-dorogikh-napravleniy-dlya-otdykha-v-oktyabre-1048313728.html

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