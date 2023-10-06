https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/turpotok-v-abkhaziyu-snizilsya-iz-za-osennikh-kholodov-1048492609.html
Турпоток в Абхазию снизился из-за осеннего похолодания
Турпоток в Абхазию снизился из-за осеннего похолодания
В Абхазию пришла осень - синоптики обещают прохладные вечера и нестабильную погоду с дождям и грозами. 06.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-06T20:59+0300
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СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Абхазия "выпала" из пятерки самых популярных направлений для отдыха в октябре из-за осеннего похолодания, сообщает Ассоциация туроператоров России.В пятерку также вошли Египет (15,7%), Объединенные Арабские Эмираты (8%), Таиланд (7,2%), а также путешествия по России (17%).При этом АТОР уточняет, что средние чеки турпакетов в Турцию и на российские курорты снизились по сравнению с сентябрем, в то время как цены на остальных направлениях выросли в соответствии с сезонностью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/gudauta-voshla-v-top-10-samykh-dorogikh-napravleniy-dlya-otdykha-v-oktyabre-1048313728.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии
Турпоток в Абхазию снизился из-за осеннего похолодания
20:59 06.10.2023 (обновлено: 22:08 06.10.2023)
В Абхазию пришла осень - синоптики обещают прохладные вечера и нестабильную погоду с дождям и грозами.
СУХУМ, 6 окт - Sputnik.
Абхазия "выпала" из пятерки самых популярных направлений для отдыха в октябре из-за осеннего похолодания, сообщает
Ассоциация туроператоров России.
Первое место в рейтинге занимает Турция. Несмотря на то, что турпоток туда снизился по той же причине, ее в качестве места для отдыха выбирает более 40% россиян.
В пятерку также вошли Египет (15,7%), Объединенные Арабские Эмираты (8%), Таиланд (7,2%), а также путешествия по России (17%).
При этом АТОР уточняет, что средние чеки турпакетов в Турцию и на российские курорты снизились по сравнению с сентябрем, в то время как цены на остальных направлениях выросли в соответствии с сезонностью.