https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-rozhdeniya-1048499535.html

Бжания поздравил Путина с днем рождения

Бжания поздравил Путина с днем рождения

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. 07.10.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

аслан бжания

абхазия

россия

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Бжания подчеркнул, что в Абхазии приветствует инициативы России по формированию новой архитектуры безопасности, базирующейся на неукоснительном соблюдении уважительного отношения к суверенитету, равноправному и открытому диалогу государств.Президент Абхазии выразил благодарность Путину за поддержку в решении важнейших проблем республики во время встречи 4 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/peregovory-putina-i-bzhaniya-pryamaya-translyatsiya--1048447273.html

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