https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-rozhdeniya-1048499535.html
Бжания поздравил Путина с днем рождения
Бжания поздравил Путина с днем рождения
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. 07.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-07T12:35+0300
2023-10-07T12:35+0300
2023-10-07T12:44+0300
владимир путин
аслан бжания
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048441619_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ef2d6cdcdceac79f54f1510e15fae400.jpg
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Бжания подчеркнул, что в Абхазии приветствует инициативы России по формированию новой архитектуры безопасности, базирующейся на неукоснительном соблюдении уважительного отношения к суверенитету, равноправному и открытому диалогу государств.Президент Абхазии выразил благодарность Путину за поддержку в решении важнейших проблем республики во время встречи 4 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231004/peregovory-putina-i-bzhaniya-pryamaya-translyatsiya--1048447273.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/04/1048441619_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_2284eacf224a18702e6dde6b3eea29a0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, аслан бжания, абхазия, россия
владимир путин, аслан бжания, абхазия, россия
Бжания поздравил Путина с днем рождения
12:35 07.10.2023 (обновлено: 12:44 07.10.2023)
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
"Высоко ценим Ваш личный вклад в признание Российской Федерацией государственной независимости Республики Абхазия, ее всемерную поддержку, формирование стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами", - говорится в поздравлении.
Бжания подчеркнул, что в Абхазии приветствует инициативы России по формированию новой архитектуры безопасности, базирующейся на неукоснительном соблюдении уважительного отношения к суверенитету, равноправному и открытому диалогу государств.
Президент Абхазии выразил благодарность Путину за поддержку в решении важнейших проблем республики во время встречи 4 октября.