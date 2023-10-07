https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/dve-kriptofermy-obnaruzhili-v-sukhume-i-gagrskom-rayone-1048494932.html

Две криптофермы обнаружили в Сухуме и Гагрском районе

Две криптофермы обнаружили в Сухуме и Гагрском районе

Рейды по обнаружению незаконно подключенных к электросетям майнинг-ферм проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции... 07.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-07T08:55+0300

2023-10-07T08:55+0300

2023-10-07T08:55+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

электроснабжение

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Действующую майнинг ферму обнаружили в Сухуме на улице Назадзе на территории бывшей табачной фабрики, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. На владельца жителя села Звандрипш Таира Аршба составлен административный протокол.Еще 51 аппарат обнаружили в ангарах в поселке Бзыбь Гагрского района. Общая мощность криптофермы - 110 кВт•ч. Владелец Астамур Аристава привлечен к административной ответственности. Оборудование изъяли и поместили на склад временного хранения.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга еще на год — до 31 декабря 2023 года.

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майнинг в абхазии, абхазия, электроснабжение