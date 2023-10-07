https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/dve-kriptofermy-obnaruzhili-v-sukhume-i-gagrskom-rayone-1048494932.html
Две криптофермы обнаружили в Сухуме и Гагрском районе
Две криптофермы обнаружили в Сухуме и Гагрском районе
Рейды по обнаружению незаконно подключенных к электросетям майнинг-ферм проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции... 07.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-07T08:55+0300
2023-10-07T08:55+0300
2023-10-07T08:55+0300
в абхазии
майнинг в абхазии
абхазия
электроснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/02/1044403515_0:62:3423:1987_1920x0_80_0_0_3702d69afcbca3dab9c325612900d44d.jpg
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Действующую майнинг ферму обнаружили в Сухуме на улице Назадзе на территории бывшей табачной фабрики, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. На владельца жителя села Звандрипш Таира Аршба составлен административный протокол.Еще 51 аппарат обнаружили в ангарах в поселке Бзыбь Гагрского района. Общая мощность криптофермы - 110 кВт•ч. Владелец Астамур Аристава привлечен к административной ответственности. Оборудование изъяли и поместили на склад временного хранения.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга еще на год — до 31 декабря 2023 года.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/02/1044403515_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_3e2bd4e846e45de63384b792a7754802.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
майнинг в абхазии, абхазия, электроснабжение
майнинг в абхазии, абхазия, электроснабжение
Две криптофермы обнаружили в Сухуме и Гагрском районе
Рейды по обнаружению незаконно подключенных к электросетям майнинг-ферм проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Госстандартом
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Действующую майнинг ферму обнаружили в Сухуме на улице Назадзе на территории бывшей табачной фабрики, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Всего к электросетям было подключено 146 аппаратов, мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 292 кВт•ч.
На владельца жителя села Звандрипш Таира Аршба составлен административный протокол.
Еще 51 аппарат обнаружили в ангарах в поселке Бзыбь Гагрского района. Общая мощность криптофермы - 110 кВт•ч. Владелец Астамур Аристава привлечен к административной ответственности.
Оборудование изъяли и поместили на склад временного хранения.
Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга еще на год — до 31 декабря 2023 года.