https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/obem-platezhey-po-kartam-apra-v-2023-godu-sostavil-bolee-26-milliardov-rubley-1048514785.html

Объем платежей по картам АПРА в 2023 году составил более 26 миллиардов рублей

Объем платежей по картам АПРА в 2023 году составил более 26 миллиардов рублей

За аналогичный период 2022 года по картам АПРА прошло 22 миллиарда 659 миллионов рублей, рост составил порядка 18%. 07.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-07T18:55+0300

2023-10-07T18:55+0300

2023-10-07T18:55+0300

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. По всем видам карт национальной платежной системы "АПРА" на 1 октября 2023 года было оплачено товаров и услуг, а также снято наличных средств на 26 миллиардов 225 миллионов рублей, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор национальной платежно-расчетной ассоциации "АПРА" Инал Кишмария.Большой рост наблюдается по оплате картами системы "Мир", отметил Кишмария. По его словам, за 9 месяцев 2023 года картами "Мир" было оплачено товаров и услуг и снято денежных средств на 8 миллиардов 850 миллионов рублей, в 2022 году на 5 миллиардов 64 миллиона рублей.По безналичной системе картами "АПРА" за девять месяцев 2023 года было проведено операций на 551 миллион рублей, сообщил Кишмария. В том числе, отметил он, на территории России и ряда других стран, где принимаются карты национальной платежной системы Абхазии, оплачены товары и услуги на 78 миллионов рублей.По словам Кишмария, ежегодно в Абхазии увеличивается количество банкоматов и пос-терминалов. Сейчас в республике их насчитывается около 4500 штук. Их количество, по словам исполнительного директора, растет с наступлением летнего курортного сезона, когда предприятия нацелены на туристов, предпочитающих безналичную оплату.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/posrednik-kishmariya-o-razvitii-natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-abkhazii--1042405584.html

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