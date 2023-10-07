https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/pamyatnuyu-dosku-ustanovili-v-sukhume-ryadom-s-mestom-gibeli-andreya-soloveva-1048498092.html

Памятную доску установили в Сухуме рядом с местом гибели Андрея Соловьева

Памятную доску установили в Сухуме рядом с местом гибели Андрея Соловьева

Фотокорреспондент ИТАР-ТАСС Андрей Соловьев был убит выстрелом грузинского снайпера 27 сентября 1993 года во время боев по освобождению здания Совета министров... 07.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-07T11:40+0300

2023-10-07T11:40+0300

2023-10-07T11:57+0300

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СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мемориальную доску к 70-летию Героя Абхазии, российского фотокорреспондента Андрея Соловьева, установили у места его гибели – на фасаде дома N47 на улице Владимира Аршба в Сухуме. 7 октября автору фотохроники об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов исполнилось бы 70 лет. Андрея Соловьева убил грузинский снайпер во время освобождения столицы Абхазии 27 сентября 1993 года. У дома, на фасаде которого открыли памятную доску, развернули выставку фотографий Соловьева, сделанных во время боевых действий в Абхазии. В день рождения Андрея Соловьева, Союз журналистов при поддержке представительства Россотрудничества и администрации города в рамках мероприятий, связанных с 15-летием признания независимости и 30-летия Победы в Отечественной войне, было принято решение об открытии мемориальной доски, добавил он. "Мне, как журналисту, очень гордо, что мы имеем дело с таким великим мастером. Для нашей истории он оставил великие произведения, в которых отражены и боль, и трагедия, и героизм, и гуманизм наших защитников Отечества. Он как никто другой смог передать дух защитника Отечества, естественно мы очень благодарны", - подчеркнул Хашиг. Переиздание фотоальбома "Абхазия", в который вошли основные труды фотографа, говорит о высоком уровне работ автора, заметил председатель Союза журналистов Абхазии. В честь открытия мемориальной доски Андрею Соловьеву в республику приехал руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов. В мероприятии приняли участие - виде-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, Секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр культуры Даур Кове.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/snyat-triumf-pobedy-pamyati-fotoreportera-andreya-soloveva-1048282841.html

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