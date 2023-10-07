https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/rossotrudnichestvo-v-abkhazii-provedet-konkurs-sredi-zhurnalistov-vzglyad---2023-1048515173.html

Россотрудничество в Абхазии проведет конкурс среди журналистов "Взгляд - 2023"

Россотрудничество в Абхазии проведет конкурс среди журналистов "Взгляд - 2023"

Впервые конкурс для журналистов "Взгляд-2022" был проведен в прошлом году. 07.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-07T20:30+0300

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в абхазии

россотрудничество в абхазии

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии принимает заявки на конкурс среди журналистов "Взгляд - 2023".В конкурсе могут принять участие журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, блогеры, фотокорреспонденты, студенты профильных специальностей вузов.В этом году список номинаций расширен:Работы принимаются до 29 октября на официальную почту Конкурса konkurs.rs.gov@mail.ru или в офис Представительства Россотрудничества, расположенному по адресу: Сухум, улица Генерала Дбар, дом 3, кабинет 332.С Положением о Конкурсе "Взгляд- 2023" и с Заявкой можно ознакомиться здесь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/rossotrudnichestvo-v-abkhazii-podvelo-itogi-konkursa-sredi-zhurnalistov-vzglyad-2022-1042119843.html

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