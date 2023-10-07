https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/rossotrudnichestvo-v-abkhazii-provedet-konkurs-sredi-zhurnalistov-vzglyad---2023-1048515173.html
Россотрудничество в Абхазии проведет конкурс среди журналистов "Взгляд - 2023"
Россотрудничество в Абхазии проведет конкурс среди журналистов "Взгляд - 2023"
Впервые конкурс для журналистов "Взгляд-2022" был проведен в прошлом году. 07.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-07T20:30+0300
2023-10-07T20:30+0300
2023-10-07T20:30+0300
в абхазии
россотрудничество в абхазии
журналистика
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036148746_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1db85f6b095239344e695b016fbf0e48.jpg
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии принимает заявки на конкурс среди журналистов "Взгляд - 2023".В конкурсе могут принять участие журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, блогеры, фотокорреспонденты, студенты профильных специальностей вузов.В этом году список номинаций расширен:Работы принимаются до 29 октября на официальную почту Конкурса konkurs.rs.gov@mail.ru или в офис Представительства Россотрудничества, расположенному по адресу: Сухум, улица Генерала Дбар, дом 3, кабинет 332.С Положением о Конкурсе "Взгляд- 2023" и с Заявкой можно ознакомиться здесь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/rossotrudnichestvo-v-abkhazii-podvelo-itogi-konkursa-sredi-zhurnalistov-vzglyad-2022-1042119843.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036148746_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df836535349b15ebc0e32373684cfa69.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россотрудничество в абхазии, журналистика, абхазия
россотрудничество в абхазии, журналистика, абхазия
Россотрудничество в Абхазии проведет конкурс среди журналистов "Взгляд - 2023"
Впервые конкурс для журналистов "Взгляд-2022" был проведен в прошлом году.
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии принимает заявки на конкурс среди журналистов "Взгляд - 2023".
В конкурсе могут принять участие журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, блогеры, фотокорреспонденты, студенты профильных специальностей вузов.
В этом году список номинаций расширен:
лучшая аналитическая, информационная, публицистическая статья;
лучший репортаж в печатном и (или) электронном издании;
номинация "Дебют" для начинающих журналистов, чей стаж работы (или сотрудничества с редакцией) не превышает трех лет, и студентов профильной специальности;
Работы принимаются до 29 октября на официальную почту Конкурса konkurs.rs.gov
@mail.ru или в офис Представительства Россотрудничества, расположенному по адресу: Сухум, улица Генерала Дбар, дом 3, кабинет 332.
С Положением о Конкурсе "Взгляд- 2023" и с Заявкой можно ознакомиться здесь
.