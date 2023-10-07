https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/spetsializirovannyy-tsentr-podgotovki-natsionalnykh-upravlencheskikh-kadrov-sozdadut-v-abkhazii-1048514257.html

Специализированный Центр подготовки национальных управленческих кадров создадут в Абхазии

Специализированный Центр подготовки национальных управленческих кадров создадут в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. 07.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-07T17:05+0300

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Специализированный Центр подготовки национальных управленческих кадров создадут в Абхазии.Об этом на встрече с абхазскими студентами, обучающимися в российских вузах, рассказал президент Аслан Бжания.По его словам, уже есть конкретные предложения по формированию центра.Предлагается включить в него руководителей министерств и ведомств, высших учебных заведений, успешных бизнесменов, представителей общественных организаций и гражданского общества. Он подчеркнул, что главная задача абхазского народа - сохранение суверенного независимого Абхазского государства, как гарантии существования абхазского этноса и абхазского народа.Президент напомнил, что Абхазия одной из первых на постсоветском пространстве познала политику отмены."Когда нашей страны нет в списке стран - членов ООН, когда нет своего доменного имени и телефонного кода, нет возможности использовать банковские, таможенные или авиационные коды и многое другое, что делает межгосударственные и экономические взаимодействия столь быстрыми, удобными и главное – менее затратными. Но мы смогли выстоять, мы сумели возместить часть отсутствующих механизмов, используя возможности наших союзников, братской великой России" - отметил Бжания.Особое внимание глава государства обратил на важность сохранения имеющихся невозобновляемых ресурсов и приоритетность развития человеческого капитала. Президент добавил, что при этом важнейшей составляющей работы в области государственного строительства является соблюдение уникальных особенностей абхазского народа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/aslan-bzhaniya-rasskazal-kakie-voprosy-obsuzhdalis-na-vstreche-s-vladimirom-putinym-1048483524.html

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