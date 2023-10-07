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Специализированный Центр подготовки национальных управленческих кадров создадут в Абхазии
Специализированный Центр подготовки национальных управленческих кадров создадут в Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. 07.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Специализированный Центр подготовки национальных управленческих кадров создадут в Абхазии.Об этом на встрече с абхазскими студентами, обучающимися в российских вузах, рассказал президент Аслан Бжания.По его словам, уже есть конкретные предложения по формированию центра.Предлагается включить в него руководителей министерств и ведомств, высших учебных заведений, успешных бизнесменов, представителей общественных организаций и гражданского общества. Он подчеркнул, что главная задача абхазского народа - сохранение суверенного независимого Абхазского государства, как гарантии существования абхазского этноса и абхазского народа.Президент напомнил, что Абхазия одной из первых на постсоветском пространстве познала политику отмены."Когда нашей страны нет в списке стран - членов ООН, когда нет своего доменного имени и телефонного кода, нет возможности использовать банковские, таможенные или авиационные коды и многое другое, что делает межгосударственные и экономические взаимодействия столь быстрыми, удобными и главное – менее затратными. Но мы смогли выстоять, мы сумели возместить часть отсутствующих механизмов, используя возможности наших союзников, братской великой России" - отметил Бжания.Особое внимание глава государства обратил на важность сохранения имеющихся невозобновляемых ресурсов и приоритетность развития человеческого капитала. Президент добавил, что при этом важнейшей составляющей работы в области государственного строительства является соблюдение уникальных особенностей абхазского народа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/aslan-bzhaniya-rasskazal-kakie-voprosy-obsuzhdalis-na-vstreche-s-vladimirom-putinym-1048483524.html
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аслан бжания, москва, абхазия, студенты, россия
аслан бжания, москва, абхазия, студенты, россия

Специализированный Центр подготовки национальных управленческих кадров создадут в Абхазии

17:05 07.10.2023 (обновлено: 17:08 07.10.2023)
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с абхазскими студентами московских ВУЗов
Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с абхазскими студентами московских ВУЗов - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2023
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве.
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Специализированный Центр подготовки национальных управленческих кадров создадут в Абхазии.
Об этом на встрече с абхазскими студентами, обучающимися в российских вузах, рассказал президент Аслан Бжания.
По его словам, уже есть конкретные предложения по формированию центра.
Предлагается включить в него руководителей министерств и ведомств, высших учебных заведений, успешных бизнесменов, представителей общественных организаций и гражданского общества.
"Наша задача – совместить достижения российской модели подготовки управленческих кадров, большой опыт различных образовательных площадок, которые мы видим в последние десятилетия в России, с задачами учета национальной специфики, особенностей социальной психологии, экономических условий Абхазии. Для этого необходимо глубокое изучение истории государства и права Абхазии, абхазского языка, культуры и традиций нашего многонационального народа, особенностей уклада и образа жизни" - сказал Бжания.
Он подчеркнул, что главная задача абхазского народа - сохранение суверенного независимого Абхазского государства, как гарантии существования абхазского этноса и абхазского народа.
Президент напомнил, что Абхазия одной из первых на постсоветском пространстве познала политику отмены.
"Когда нашей страны нет в списке стран - членов ООН, когда нет своего доменного имени и телефонного кода, нет возможности использовать банковские, таможенные или авиационные коды и многое другое, что делает межгосударственные и экономические взаимодействия столь быстрыми, удобными и главное – менее затратными. Но мы смогли выстоять, мы сумели возместить часть отсутствующих механизмов, используя возможности наших союзников, братской великой России" - отметил Бжания.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией - Sputnik Абхазия, 1920, 06.10.2023
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Аслан Бжания рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече с Владимиром Путиным
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Особое внимание глава государства обратил на важность сохранения имеющихся невозобновляемых ресурсов и приоритетность развития человеческого капитала.
"Правильным подходом будет разделение имеющихся ресурсов на исчерпаемые и возобновляемые. При таком подходе все исчерпаемые природные ресурсы являются самым дефицитным видом ресурсов, ввиду их конечности и невозможности нахождения альтернативы. Дефицитный, легко растрачиваемый, но при этом востребованный ресурс должен быть национальным резервом, если хотите, неприкосновенным запасом на случай самых плохих времен. Самым желанным же ресурсом должен быть создаваемый человеческими усилиями, интеллектом и трудом" - подчеркнул он.
Президент добавил, что при этом важнейшей составляющей работы в области государственного строительства является соблюдение уникальных особенностей абхазского народа.
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