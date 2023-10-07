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Вице-президент Абхазии встретился с руководителем редакции региональных новостей ТАСС

Вице-президент Абхазии встретился с руководителем редакции региональных новостей ТАСС

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба встретился с руководителем редакции региональных новостей ТАСС Андреем Цициновым... 07.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-07T16:10+0300

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СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба встретился с руководителем редакции региональных новостей ТАСС Андреем Цициновым, который приехал в республику на открытие мемориальной доски фотокорреспонденту Андрею Соловьеву.Гунба отметил, что российский фоторепортер сделал множество фотографий, которые были сделаны во время Отечественной войны. Эти работы представляют большую ценность, так как отражают исторические события в республике.Абхазия помнит и благодарна Андрею Соловьеву за его вклад в освещение Отечественной войны. Он войдет в историю Абхазии как самоотверженный человек, который был верен своей профессии, добавил он."Мы живем в современном мире, когда война еще и информационная – не менее значимая и мне кажется, нашим журналистам в посредничестве и при поддержке коллег из России, нам удалось в тот период переломить информационную войну. Информационная победа дала в свою очередь поддержку многих людей, которые отозвались на нашу беду", - сказал Гунба.Андрей Цицинов в свою очередь поблагодарил руководство и жителей республики за то, что имя Андрея Соловьева чтут и ему присвоено высокое звание Героя Абхазии."Самое грустное и печальное, что любая война – это жертвы и здесь даже вне зависимости от того, кто погибает, это всегда больно. Журналистика находится на острие, и чем больше мы будем демонстрировать то, что пытаются скрыть всякие злопыхатели, тем лучше. Очень приятно, что Абхазия так высоко оценила труды Андрея, присвоила ему звание Героя Абхазии", - заметил Цицинов.Бадра Гунба подарил гостью наручные часы на память с изображением абхазского герба и фотоальбомы об Отечественной войне народа Абхазии, в которые также вошли работы Андрея Соловьева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/pamyatnuyu-dosku-ustanovili-v-sukhume-ryadom-s-mestom-gibeli-andreya-soloveva-1048498092.html

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