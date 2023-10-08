https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/armiya-izrailya-zayavila-ob-udarakh-po-livanu-1048516850.html

Армия Израиля заявила об ударах по Ливану

Армия Израиля заявила об ударах по Ливану

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. 08.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Тель-Авив решил нанести удары по одному из районов в Ливане в ответ на обстрел, говорится в заявлении в Telegram-канале Армии обороны Израиля."Артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел (Израиля. — Прим. ред.)", — сообщила пресс-служба.Ливанский телеканал al-Mayadeen уточнил, что под огонь попала деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.Ответственность за обстрел израильских позиций взяло на себя ливанское движение "Хезболлах".Удары нанесли большим количеством ракет и снарядов, атаковав в том числе РЛС израильской армии. В движении отметили, что нанесли противнику "прямое поражение".По последним данным, в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231007/izrail-zayavil-o-predotvraschenii-ataki-khamas-s-morya-1048514563.html

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