https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/beskontaktnuyu-oplatu-kartami-apra-planiruyut-vnedrit-v-blizhayshee-vremya-1048515030.html

Бесконтактную оплату картами АПРА планируют внедрить в ближайшее время

Бесконтактную оплату картами АПРА планируют внедрить в ближайшее время

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Банк Абхазии работает над проектом по реализации бесконтактной оплаты картами платежной системы "АПРА", рассказал в интервью радио... 08.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-08T08:55+0300

2023-10-08T08:55+0300

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Банк Абхазии работает над проектом по реализации бесконтактной оплаты картами платежной системы "АПРА", рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор платежно-расчетной ассоциации "АПРА" Инал Кишмария.По его словам, процедуру планируют внедрить в конце 2023 - начале 2024 года.Кишмария отметил, что был реализован проект онлайн взаимодействия процессингового центра Банка Абхазии с автоматизированными системами банков-участников "АПРА", что позволит использовать мобильные приложения коммерческими банками.Исполнительный директор рассказал, что будет изменена и процедура предоставления индивидуального пароля для карт системы."Сейчас реализуется проект, который будет предоставлять безбумажный пин. При настройке в банкомате человек будет подходить и ему смской будет приходить его пин-код. Также в дальнейшем будет реализована возможность изменения пароля", - добавил он.Кишмария сообщил, что в честь юбилея Победы и Независимости Нацбанк традиционно будет награждать самых активных пользователей карт "АПРА". По его словам, победителями будут не те, кто потратил наибольшую сумму, а те пользователи, которые пользуются безналичной оплатой чаще всех. Победители будут выбраны в каждом районе республики, им будет вручены апсары с изображением первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/posrednik-kishmariya-o-razvitii-natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-abkhazii--1042405584.html

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