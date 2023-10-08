https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-9-oktyabrya-1048518806.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 октября
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием прохождение холодного атмосферного фронта с северо-запада. 08.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-08T15:20+0300
2023-10-08T15:20+0300
2023-10-08T15:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В понедельник, 9 октября, в Абхазии будет облачно, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление –повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +24°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 -90%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 октября
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием прохождение холодного атмосферного фронта с северо-запада.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. В понедельник, 9 октября, в Абхазии будет облачно, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление –повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 -90%.