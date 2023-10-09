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Аслан Бжания выразил соболезнования Башару Асаду в связи с терактом в Хомсе
Аслан Бжания выразил соболезнования Башару Асаду в связи с терактом в Хомсе
Военное училище в сирийском городе Хомсе было атаковано в четверг, 5 октября, во время церемонии выпуска курсантов. 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T17:33+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования сирийскому лидеру Башару Асалу в связи с терактом в городе Хомсе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания выразил сочувствие родным и близким погибших, пожелал раненым скорейшего выздоровления, а братскому сирийскому народу - установления скорейшего прочного мира и благоденствия. Военное училище в сирийском городе Хомсе было атаковано в четверг, 5 октября, во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным, погибли по меньшей мере 89 человек, 277 получили ранения. В стране объявлен трехдневный траур.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/mid-abkhazii-napravil-soboleznovanie-v-siriyu-v-svyazi-s-teraktom-v-khomse-1048494464.html
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Аслан Бжания выразил соболезнования Башару Асаду в связи с терактом в Хомсе
Военное училище в сирийском городе Хомсе было атаковано в четверг, 5 октября, во время церемонии выпуска курсантов.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования сирийскому лидеру Башару Асалу в связи с терактом в городе Хомсе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В Республике Абхазия решительно осуждают авторов и исполнителей этого чудовищного преступления, отнявшего жизни молодых людей, вставших на путь защиты своей Родины, а также мирных граждан, среди которых женщины и безвинные дети", - говорится в тексте.
Аслан Бжания выразил сочувствие родным и близким погибших, пожелал раненым скорейшего выздоровления, а братскому сирийскому народу - установления скорейшего прочного мира и благоденствия.
Военное училище в сирийском городе Хомсе было атаковано в четверг, 5 октября, во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным, погибли по меньшей мере 89 человек, 277 получили ранения. В стране объявлен трехдневный траур.