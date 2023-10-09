https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/aslan-bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-basharu-asadu-v-svyazi-s-teraktom-v-khomse-1048535857.html

Аслан Бжания выразил соболезнования Башару Асаду в связи с терактом в Хомсе

Аслан Бжания выразил соболезнования Башару Асаду в связи с терактом в Хомсе

Военное училище в сирийском городе Хомсе было атаковано в четверг, 5 октября, во время церемонии выпуска курсантов. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T17:33+0300

2023-10-09T17:33+0300

2023-10-09T17:33+0300

в абхазии

абхазия

новости

сирия

аслан бжания

башар асад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/02/1044412052_0:106:1394:890_1920x0_80_0_0_9ae05a92039bbe1476454b383ab37cc8.jpg

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования сирийскому лидеру Башару Асалу в связи с терактом в городе Хомсе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания выразил сочувствие родным и близким погибших, пожелал раненым скорейшего выздоровления, а братскому сирийскому народу - установления скорейшего прочного мира и благоденствия. Военное училище в сирийском городе Хомсе было атаковано в четверг, 5 октября, во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным, погибли по меньшей мере 89 человек, 277 получили ранения. В стране объявлен трехдневный траур.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/mid-abkhazii-napravil-soboleznovanie-v-siriyu-v-svyazi-s-teraktom-v-khomse-1048494464.html

абхазия

сирия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сирия, аслан бжания, башар асад