https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/daur-kove-pozdravil-narodnogo-artista-abkhazii-davida-terzyana-s-70-letiem-1048530479.html

Даур Кове поздравил Народного артиста Абхазии Давида Терзяна с 50-летием

Даур Кове поздравил Народного артиста Абхазии Давида Терзяна с 50-летием

Давид Терзян – Народный артист Абхазии, скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Абхазского Государственного камерного оркестра. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T12:47+0300

2023-10-09T12:47+0300

2023-10-09T13:29+0300

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СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр культуры Абхазии Даур Кове поздравил с днем рождения Народного артиста республики Давида Терзяна в понедельник, 9 октября. Кове выразил надежду на то, что под руководством дирижера возродится и Государственный симфонический оркестр. Терзян в свою очередь отметил, что поздравление министра дает ему стимул для дальнейшей работы, а идея о возрождении симфонического оркестра подталкивает к творчеству. По словам Народного артиста, оркестр нужен государству, а гимн республики должен звучать в живом исполнении. Давид Терзян родился 7 октября 1973 года. В 1990-1996 годах учился в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса по специальностям скрипка и оперно-симфоническое дирижирование. В 1997 году окончил аспирантуру факультета оперно-симфонического дирижирования в классе всемирно известного дирижера Огана Дуряна.В разные годы Терзян работал концертмейстером Ереванского симфонического юношеского оркестра Армении, в фортепианном квинтете Ереванской Государственной консерватории, в симфоническом оркестре Радио и ТВ Армении, в камерном оркестре города Жилина (Словакия), в филармоническом оркестре Акапулько (Мексика). В 2010 году по приглашению Министерства культуры Абхазии Давид Терзян приезжает в республику и вступает в должность дирижера Государственного камерного оркестра и дирижера военного оркестра Министерства обороны. В 2013 году был подписан указ о присвоении ему почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия", в 2020-м –о присвоении звания "Народный артист Республики Абхазия".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/organizatsiyu-vtorogo-muzykalnogo-konkursa-alisy-gitsba-obsudyat-v-sputnik-1047386095.html

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