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Даур Кове поздравил Народного артиста Абхазии Давида Терзяна с 50-летием
Даур Кове поздравил Народного артиста Абхазии Давида Терзяна с 50-летием
Давид Терзян – Народный артист Абхазии, скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Абхазского Государственного камерного оркестра. 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T12:47+0300
2023-10-09T12:47+0300
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СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр культуры Абхазии Даур Кове поздравил с днем рождения Народного артиста республики Давида Терзяна в понедельник, 9 октября. Кове выразил надежду на то, что под руководством дирижера возродится и Государственный симфонический оркестр. Терзян в свою очередь отметил, что поздравление министра дает ему стимул для дальнейшей работы, а идея о возрождении симфонического оркестра подталкивает к творчеству. По словам Народного артиста, оркестр нужен государству, а гимн республики должен звучать в живом исполнении. Давид Терзян родился 7 октября 1973 года. В 1990-1996 годах учился в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса по специальностям скрипка и оперно-симфоническое дирижирование. В 1997 году окончил аспирантуру факультета оперно-симфонического дирижирования в классе всемирно известного дирижера Огана Дуряна.В разные годы Терзян работал концертмейстером Ереванского симфонического юношеского оркестра Армении, в фортепианном квинтете Ереванской Государственной консерватории, в симфоническом оркестре Радио и ТВ Армении, в камерном оркестре города Жилина (Словакия), в филармоническом оркестре Акапулько (Мексика). В 2010 году по приглашению Министерства культуры Абхазии Давид Терзян приезжает в республику и вступает в должность дирижера Государственного камерного оркестра и дирижера военного оркестра Министерства обороны. В 2013 году был подписан указ о присвоении ему почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия", в 2020-м –о присвоении звания "Народный артист Республики Абхазия".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230808/organizatsiyu-vtorogo-muzykalnogo-konkursa-alisy-gitsba-obsudyat-v-sputnik-1047386095.html
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новости, абхазия, культура
Даур Кове поздравил Народного артиста Абхазии Давида Терзяна с 50-летием
12:47 09.10.2023 (обновлено: 13:29 09.10.2023)
Давид Терзян – Народный артист Абхазии, скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Абхазского Государственного камерного оркестра.
СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр культуры Абхазии Даур Кове поздравил с днем рождения Народного артиста республики Давида Терзяна в понедельник, 9 октября.
Министр культуры пожелал юбиляру крепкого здоровья и больших творческих успехов. Он отметил, что Государственный камерный оркестр – гордость Абхазии, в нем играют высококлассные профессионалы, в том числе благодаря самоотдаче Терзяна.
Кове выразил надежду на то, что под руководством дирижера возродится и Государственный симфонический оркестр.
Терзян в свою очередь отметил, что поздравление министра дает ему стимул для дальнейшей работы, а идея о возрождении симфонического оркестра подталкивает к творчеству. По словам Народного артиста, оркестр нужен государству, а гимн республики должен звучать в живом исполнении.
Давид Терзян родился 7 октября 1973 года. В 1990-1996 годах учился в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса по специальностям скрипка и оперно-симфоническое дирижирование. В 1997 году окончил аспирантуру факультета оперно-симфонического дирижирования в классе всемирно известного дирижера Огана Дуряна.
В разные годы Терзян работал концертмейстером Ереванского симфонического юношеского оркестра Армении, в фортепианном квинтете Ереванской Государственной консерватории, в симфоническом оркестре Радио и ТВ Армении, в камерном оркестре города Жилина (Словакия), в филармоническом оркестре Акапулько (Мексика).
В 2010 году по приглашению Министерства культуры Абхазии Давид Терзян приезжает в республику и вступает в должность дирижера Государственного камерного оркестра и дирижера военного оркестра Министерства обороны. В 2013 году был подписан указ о присвоении ему почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия", в 2020-м –о присвоении звания "Народный артист Республики Абхазия".