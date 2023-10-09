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Израиль ударил по более 500 стратегическим объектам в секторе Газа
Израиль ударил по более 500 стратегическим объектам в секторе Газа
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге... 09.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. За ночь израильская авиация нанесла удары по более чем пятистам стратегическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны Израиля. Уточняется, что были уничтожены семь оперштабов ХАМАС, мечеть, были атакованы многоэтажные дома, в одном из которых располагался военный штаб организации. В настоящее время активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа. Израиль подчеркивает, что продолжит атаки и "нанесет смертельный ущерб террористическим организациям".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2382 человек получили ранения. Со стороны палестинцев погибли 436 человек, ранены 2271.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231008/v-kongresse-ssha-zayavili-chto-kiev-mog-vooruzhit-khamas-dlya-udara-po-izrailyu-1048523920.html
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новости, в мире, израиль, сектор газа
новости, в мире, израиль, сектор газа
Израиль ударил по более 500 стратегическим объектам в секторе Газа
09:00 09.10.2023 (обновлено: 13:09 09.10.2023)
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
СУХУМ, 9 окт – Sputnik. За ночь израильская авиация нанесла удары по более чем пятистам стратегическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны Израиля.
"За ночь истребители и вертолеты ЦАХАЛ, ... артиллерия нанесли удары по более чем 500 террористическим объектам ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа, – говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Уточняется, что были уничтожены семь оперштабов ХАМАС, мечеть, были атакованы многоэтажные дома, в одном из которых располагался военный штаб организации.
В настоящее время активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа. Израиль подчеркивает, что продолжит атаки и "нанесет смертельный ущерб террористическим организациям".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2382 человек получили ранения. Со стороны палестинцев погибли 436 человек, ранены 2271.
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение.