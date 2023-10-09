https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/lavrov-status-kvo-v-zone-konflikta-izrailya-i-palestiny-nezhiznesposoben-1048530679.html

Лавров: статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен

Лавров: статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен

В понедельник, 9 октября, глава российского МИД встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T13:11+0300

2023-10-09T13:11+0300

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СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение конфликта между Палестиной и Израилем показывает, что нынешний статус-кво в регионе недееспособен. Об этом сообщает РИА Новости."Беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен", – заявил министр.На встрече с Ахмедом Абу аль-Гейтом Лавров подчеркнул, что нужно не только срочно остановить кровопролитие, но и начать поиск мирного решения конфликта, который длится уже несколько десятилетий."И необходимо не только срочно остановить боестолкновения, решить проблему с гражданскими лицами, которые, в огромном количестве становятся жертвами нынешней ситуации, но и уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно же, Арабская мирная инициатива", – сказал Лавров.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2382 человека получили ранения. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, началась операция "Железные мечи". Со стороны палестинцев погибли 436 человек, ранены 2271.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/izrail-udaril-po-bolee-500-strategicheskim-obektam-v-sektore-gaza-1048524958.html

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