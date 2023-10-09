https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/mayning-fermu-obnaruzhili-v-sele-alakhadzy-1048538945.html

Майнинг-ферму обнаружили в селе Алахадзы

Майнинг-ферму обнаружили в селе Алахадзы

Абхазия уже несколько лет испытывает острый энергокризис. Основные причины – нехватка генерации, ветхая инфраструктура и майнинг. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T20:19+0300

2023-10-09T20:19+0300

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Действующая майнинг-ферма была выявлена в ходе проведения оперативных мероприятий в лесном массиве поселка Алахадзы Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. На момент проведения проверки к сети были подключены 113 аппаратов для добычи криптовалют общей мощностью 160 кВт⋅ч.В отношении владельца оборудования, жителя Сухума Айнара Амгуас составлен протокол об административном правонарушении. Все аппараты были изъяты и перевезены на склад временного хранения.

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