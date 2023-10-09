https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-10-oktyabrya-1048539051.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного малоградиентного барического поля повышенного давления. 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T20:23+0300
2023-10-09T20:23+0300
2023-10-09T20:23+0300
в абхазии
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Во вторник, 10 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление –764 мм р. с.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 -90%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного малоградиентного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Во вторник, 10 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление –764 мм р. с.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70 -90%.