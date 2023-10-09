https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-10-oktyabrya-1048539051.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного малоградиентного барического поля повышенного давления. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Во вторник, 10 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление –764 мм р. с.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 70 -90%.

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