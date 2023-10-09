https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/rossiyanin-pogib-vo-vremya-ataki-v-izraile-1048539182.html

Россиянин погиб во время атаки в Израиле

Россиянин погиб во время атаки в Израиле

В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ... 09.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-09T20:33+0300

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Гражданин России погиб после обострения конфликта в Израиле, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Тель-Авиве.Дипломаты уточнили, что прилагают максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан и находятся в контакте с их родственниками, а также оказывают помощь и содействие туристам, которые сейчас находятся в Израиле. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. По последним данным, в Израиле погибли 800 человек, а после израильских ударов в секторе Газа - 560. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/zakharova-rossiya-preduprezhdala-ob-ukhode-oruzhiya-nato-s-ukrainy-na-chernyy-rynok-1048538546.html

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