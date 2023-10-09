https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/rossiyanin-pogib-vo-vremya-ataki-v-izraile-1048539182.html
Россиянин погиб во время атаки в Израиле
Россиянин погиб во время атаки в Израиле
В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ... 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T20:33+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Гражданин России погиб после обострения конфликта в Израиле, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Тель-Авиве.Дипломаты уточнили, что прилагают максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан и находятся в контакте с их родственниками, а также оказывают помощь и содействие туристам, которые сейчас находятся в Израиле. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. По последним данным, в Израиле погибли 800 человек, а после израильских ударов в секторе Газа - 560. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/zakharova-rossiya-preduprezhdala-ob-ukhode-oruzhiya-nato-s-ukrainy-na-chernyy-rynok-1048538546.html
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россия, новости, израиль, палестина, хамас, в мире
россия, новости, израиль, палестина, хамас, в мире
Россиянин погиб во время атаки в Израиле
В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи".
СУХУМ, 9 окт - Sputnik.
Гражданин России погиб после обострения конфликта в Израиле, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Тель-Авиве.
"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств. В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан", — говорится в сообщении дипмиссии.
Дипломаты уточнили, что прилагают максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан и находятся в контакте с их родственниками, а также оказывают помощь и содействие туристам, которые сейчас находятся в Израиле.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. По последним данным, в Израиле погибли 800 человек, а после израильских ударов в секторе Газа - 560. ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома.