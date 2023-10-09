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Захарова: Россия предупреждала об уходе оружия НАТО с Украины на черный рынок
Захарова: Россия предупреждала об уходе оружия НАТО с Украины на черный рынок
Палестино-израильский конфликт, длящийся десятилетия и связанный с территориальными интересами сторон, перешел в горячую фазу в субботу, 7 октября. 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T19:47+0300
2023-10-09T19:47+0300
2023-10-09T19:47+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Россия на протяжении полутора лет предупреждала о том, что оружие, передаваемое Украине странами НАТО, "уходит" на черный рынок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Представитель МИД привела многочисленные примеры того, когда назывались конкретные факты выявления оружия, поставленного Киеву, в разных странах мира. Но ведущие западные СМИ собственных расследований не проводили, подчеркнула она. Ранее идею о том, что западное оружие могло попасть в руки бойцов ХАМАС через Украину высказала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/lavrov-status-kvo-v-zone-konflikta-izrailya-i-palestiny-nezhiznesposoben-1048530679.html
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россия, мария захарова, мид рф, новости, украина, израиль, нато
россия, мария захарова, мид рф, новости, украина, израиль, нато
Захарова: Россия предупреждала об уходе оружия НАТО с Украины на черный рынок
Палестино-израильский конфликт, длящийся десятилетия и связанный с территориальными интересами сторон, перешел в горячую фазу в субботу, 7 октября.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik.
Россия на протяжении полутора лет предупреждала о том, что оружие, передаваемое Украине странами НАТО, "уходит" на черный рынок, заявила
официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на "черные рынки". Причину тоже называла - коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева", - написала она.
Представитель МИД привела многочисленные примеры того, когда назывались конкретные факты выявления оружия, поставленного Киеву, в разных странах мира. Но ведущие западные СМИ собственных расследований не проводили, подчеркнула она.
Ранее идею о том, что западное оружие могло попасть в руки бойцов ХАМАС через Украину высказала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.