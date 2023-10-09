https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/zakharova-rossiya-preduprezhdala-ob-ukhode-oruzhiya-nato-s-ukrainy-na-chernyy-rynok-1048538546.html

Захарова: Россия предупреждала об уходе оружия НАТО с Украины на черный рынок

Захарова: Россия предупреждала об уходе оружия НАТО с Украины на черный рынок

Палестино-израильский конфликт, длящийся десятилетия и связанный с территориальными интересами сторон, перешел в горячую фазу в субботу, 7 октября. 09.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Россия на протяжении полутора лет предупреждала о том, что оружие, передаваемое Украине странами НАТО, "уходит" на черный рынок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Представитель МИД привела многочисленные примеры того, когда назывались конкретные факты выявления оружия, поставленного Киеву, в разных странах мира. Но ведущие западные СМИ собственных расследований не проводили, подчеркнула она. Ранее идею о том, что западное оружие могло попасть в руки бойцов ХАМАС через Украину высказала американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/lavrov-status-kvo-v-zone-konflikta-izrailya-i-palestiny-nezhiznesposoben-1048530679.html

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россия, мария захарова, мид рф, новости, украина, израиль, нато