https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/vystavka-k-80-letiyu-bitvy-za-kavkaz-otkrylas-v-muzee-pobedy-v-moskve-1048538680.html
Выставка к 80-летию Битвы за Кавказ открылась в Музее Победы в Москве
Выставка к 80-летию Битвы за Кавказ открылась в Музее Победы в Москве
Битва за Кавказ – одно из самых продолжительных сражений в Великой Отечественной войне после обороны Ленинграда. Она началась 25 июля 1942 года и окончилась... 09.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-09T20:05+0300
2023-10-09T20:05+0300
2023-10-09T20:05+0300
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Выставка "На высоте", посвященная 80-летию со дня окончания Битвы за Кавказ открылась в Музее Победы на Поклонной горе. Экспозиция рассказывает о ходе сражения, длившегося больше года, на стендах можно увидеть обмундирование и личные вещи участников боев, навигационные приборы и даже люк от кабины пилота американского бомбардировщика B-25 Mitchell."Все представленные в экспозиции раритеты подлинные и хранятся они в фондах Музея Победы. Гости выставки смогут увидеть обмундирование, вооружение и документы, которые подробно раскрывают участие военно-воздушных сил Красной Армии в битве за Кавказ", - поделилась специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Софья Макарова.Кавказская битва стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после 900-дневной обороны Ленинграда.Для гитлеровцев Кавказ имел особое значение. Это нефть, газ, месторождение руд и самые удобные дороги в Иран и Индию. Грозненские, майкопские и бакинские нефтеносные районы обеспечивали порядка 90% добычи нефти в СССР. Регион также располагал стратегически важными для военной промышленности месторождениями вольфрамо-молибденовых руд, а с потерей украинских черноземов возросло значение Кубани и Кавказа в обеспечении страны продовольствием, особенно зерном.Битва началась в июле 1942 года, а отбросить немцев удалось только через 442 дня - 9 октября 1943 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/istorik-o-bitve-za-kavkaz-geroicheskaya-stranitsa-sovetskogo-proshlogo---1048535219.html
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новости, великая отечественная война, история, абхазия, россия
новости, великая отечественная война, история, абхазия, россия
Выставка к 80-летию Битвы за Кавказ открылась в Музее Победы в Москве
Битва за Кавказ – одно из самых продолжительных сражений в Великой Отечественной войне после обороны Ленинграда. Она началась 25 июля 1942 года и окончилась ровно 80 лет назад, 9 октября 1943.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik.
Выставка "На высоте", посвященная 80-летию со дня окончания Битвы за Кавказ открылась в Музее Победы
на Поклонной горе.
Экспозиция рассказывает о ходе сражения, длившегося больше года, на стендах можно увидеть обмундирование и личные вещи участников боев, навигационные приборы и даже люк от кабины пилота американского бомбардировщика B-25 Mitchell.
"Все представленные в экспозиции раритеты подлинные и хранятся они в фондах Музея Победы. Гости выставки смогут увидеть обмундирование, вооружение и документы, которые подробно раскрывают участие военно-воздушных сил Красной Армии в битве за Кавказ", - поделилась специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Софья Макарова.
Кавказская битва стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после 900-дневной обороны Ленинграда.
Для гитлеровцев Кавказ имел особое значение. Это нефть, газ, месторождение руд и самые удобные дороги в Иран и Индию. Грозненские, майкопские и бакинские нефтеносные районы обеспечивали порядка 90% добычи нефти в СССР. Регион также располагал стратегически важными для военной промышленности месторождениями вольфрамо-молибденовых руд, а с потерей украинских черноземов возросло значение Кубани и Кавказа в обеспечении страны продовольствием, особенно зерном.
Битва началась в июле 1942 года, а отбросить немцев удалось только через 442 дня - 9 октября 1943 года.