https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/ardzinba-ssha-pomeshali-palestine-ustanovit-dipotnosheniya-s-abkhaziey-1048549128.html

Ардзинба: США помешали Палестине установить дипотношения с Абхазией

Ардзинба: США помешали Палестине установить дипотношения с Абхазией

Независимость Абхазии признана Россией, Никарагуа, Науру, Венесуэлой и Сирией. 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T17:19+0300

2023-10-10T17:19+0300

2023-10-10T17:19+0300

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Соединенные Штаты Америки помешали установлению дипломатических отношений между Абхазией и Палестиной, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба в эфире телепередачи "Большая игра"."У нас очень хороший диалог со спецпредставителем президента Палестины в России, мы общаемся с послом Палестины в Российской Федерации, и могу вам сказать откровенно, уже сейчас можно, что именно представители США блокировали установление дипломатических отношений между Абхазией и Палестиной", – сказал он.Инал Ардзинба выразил свое мнение и о многолетнем конфликте между Израилем и Палестиной, который переживает серьезное обострение. Он подчеркнул, что причины конфликта лежат в плоскости практически отсутствующей палестинской государственности, в чем, помимо прочего, виноват и Вашингтон.15 лет назад, 26 августа 2008 года, президент России Дмитрий Медведев подписала указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии. За эти годы примеру России последовали Никарагуа, Науру, Венесуэла и Сирийская Арабская республика. С этими странами у Абхазии установлены дипломатические отношения.Сейчас Сухум прорабатывает возможность налаживания связей с Беларусью, что в дальнейшем также может привести к признанию и установлению дипотношений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220612/posly-abkhazii-i-palestiny-v-sirii-obsudili-perspektivy-ustanovleniya-dipotnosheniy-1039531895.html

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