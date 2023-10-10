https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/bolee-600-narushiteley-pogranrezhima-na-granitse-s-gruziey-bylo-zaderzhano-s-yanvarya-2023-goda-1048548725.html

Более 600 нарушителей погранрежима на границе с Грузией было задержано с января 2023 года

Более 600 нарушителей погранрежима на границе с Грузией было задержано с января 2023 года

Охрана государственной границы между Абхазией и Грузией осуществляется сотрудниками СГБ республики совместно с представителями Погранотряда ФСБ России. 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T16:19+0300

2023-10-10T16:19+0300

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. За девять месяцев 2023 года на границе по реке Ингур было задержано более 600 нарушителей пограничного режима, сообщает пресс-служба СГБ.Служба госбезопасности сообщает, что с начала года по факту незаконного пересечения границы между Абхазией и Грузией было возбуждено 12 уголовных дел.Также за это время было пресечено 15 попыток незаконного перемещения через границу грузов различного назначения, изъято более 700 блоков табачной продукции. Задержанные также привлечены к ответственности в соответствии с нормами абхазского законодательства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/latipov-rasskazal-o-pravilakh-nakhozhdeniya-v-pogranichnoy-zone-galskogo-rayona--1047549344.html

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