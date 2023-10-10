https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/bolee-600-narushiteley-pogranrezhima-na-granitse-s-gruziey-bylo-zaderzhano-s-yanvarya-2023-goda-1048548725.html
Более 600 нарушителей погранрежима на границе с Грузией было задержано с января 2023 года
Более 600 нарушителей погранрежима на границе с Грузией было задержано с января 2023 года
Охрана государственной границы между Абхазией и Грузией осуществляется сотрудниками СГБ республики совместно с представителями Погранотряда ФСБ России. 10.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-10T16:19+0300
2023-10-10T16:19+0300
2023-10-10T16:24+0300
в абхазии
абхазия
новости
государственная граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031144627_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a12ae4d6d6deade7e56b8d6e640e18d.jpg
СУХУМ, 10 окт – Sputnik. За девять месяцев 2023 года на границе по реке Ингур было задержано более 600 нарушителей пограничного режима, сообщает пресс-служба СГБ.Служба госбезопасности сообщает, что с начала года по факту незаконного пересечения границы между Абхазией и Грузией было возбуждено 12 уголовных дел.Также за это время было пресечено 15 попыток незаконного перемещения через границу грузов различного назначения, изъято более 700 блоков табачной продукции. Задержанные также привлечены к ответственности в соответствии с нормами абхазского законодательства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/latipov-rasskazal-o-pravilakh-nakhozhdeniya-v-pogranichnoy-zone-galskogo-rayona--1047549344.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031144627_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fb0a74f56e0d6ffc3a35a82ca140058e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, государственная граница
абхазия, новости, государственная граница
Более 600 нарушителей погранрежима на границе с Грузией было задержано с января 2023 года
16:19 10.10.2023 (обновлено: 16:24 10.10.2023)
Охрана государственной границы между Абхазией и Грузией осуществляется сотрудниками СГБ республики совместно с представителями Погранотряда ФСБ России.
СУХУМ, 10 окт – Sputnik.
За девять месяцев 2023 года на границе по реке Ингур было задержано более 600 нарушителей пограничного режима, сообщает
пресс-служба СГБ.
Задержанные граждане привлечены к административной ответственности.
Служба госбезопасности сообщает, что с начала года по факту незаконного пересечения границы между Абхазией и Грузией было возбуждено 12 уголовных дел.
Также за это время было пресечено 15 попыток незаконного перемещения через границу грузов различного назначения, изъято более 700 блоков табачной продукции. Задержанные также привлечены к ответственности в соответствии с нормами абхазского законодательства.