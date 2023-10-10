https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/delo-po-faktu-khischeniy-vozbuzhdeno-v-otnoshenii-glavy-gosinspektsii-po-karantinu-rasteniy-1048549880.html

Дело по факту хищений возбуждено в отношении главы Госинспекции по карантину растений

Дело по факту хищений возбуждено в отношении главы Госинспекции по карантину растений

Глава госинспекции и главный бухгалтер подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении имущества, а также в мошенничестве с использованием... 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T18:03+0300

2023-10-10T18:03+0300

2023-10-10T18:03+0300

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СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении начальника Госинспекции по карантину растений Аркадия Джинджия и главного бухгалтера инспекции Кана Кварчия. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.По данным следствия, Кварчия и Джинджия заключили с Абхазава договор на поставку оборудования общей стоимостью 6,5 миллиона рублей. При этом подозреваемые знали, что необходимости в приобретении оборудования нет, а его рыночная стоимость завышена в два раза.Деньги поступили на счет Абхазава и были обналичены, 5,9 миллиона рублей предприниматель передал Кварчия и Джинджия. Также Аркадий Джинджия и Кан Кварчия с целью систематического хищения бюджетных и внебюджетных средств в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года в разное время выделили более 575 тысяч рублей на ремонт и закуп запчастей машин, не состоявших на балансе Госинспекции. Кроме того, Аркадий Джинджия, злоупотребив должностными полномочиями, заключил договор аренды автомобилей сотрудников, в полномочия которых не входит перемещение для исполнения рабочих задач. На ремонт и запчасти для этих машин главный бухгалтер инспекции выделил более 512 тысяч рублей. Прокуратура сообщает, что в период с 1 июля 2021 года по 1 августа 2022 года Аркадий Джинджия заключил фиктивные договоры на оказание услуг с сотрудниками Госинспекции и совместно с Каном Кварчия ежемесячно начислял доплаты некоторым из них, причинив Госинспекции ущерб на общую сумму более 1,19 миллиона рублей.Уточняется, что в ходе проверки ущерб в размере 6 500 000 рублей, причиненный Госинспекцией по карантину растений, был возмещен подозреваемыми.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/delo-o-khischenii-62-millionov-rubley-iz-fonda-repatriatsii-napravleno-v-sud-1048081609.html

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