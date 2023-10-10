https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/energetika-sudnogo-dnya-1048543254.html

Энергетика Судного дня

Энергетика Судного дня

Застарелый арабо-израильский конфликт даже на текущем неспокойном мировом небосклоне полыхнул, как лужа бензина, в которую без предупреждения бросили горящую... 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T12:34+0300

2023-10-10T12:34+0300

2023-10-10T12:34+0300

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Спустя трое суток с начала радикального обострения стороны обозначают текущую диспозицию с диаметральной противоположностью, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Нужно признать: многие моменты и вправду перекликаются как под копирку.Последний по-настоящему крупный военный конфликт арабского мира и Государства Израиль случился ровно 50 лет назад — тютелька в тютельку. Шестого октября 1973 года войска Сирии и Египта рывком преодолели линию разграничения и ринулись в глубь Синайского полуострова с целью захватить его вместе с Голанскими высотами. Тель-Авив в считанные дни собрал ударный кулак и бросился в контрнаступление. Если опустить неуместные здесь детали, то спустя неполные три недели израильская армия не дошла до Каира какие-то сто километров, а по Дамаску била из обычной ствольной артиллерии. Но если арабские полевые генералы результаты приняли и до поры смирились, то стоявшие за спиной Сирии и Египта спонсоры настроены были куда тверже.Семнадцатого октября, то есть в момент, когда на фронте наступил однозначный перелом, страны — участницы ОАПЕК (Организация арабских стран — экспортеров нефти) ввели эмбарго на поставки нефти в страны, поддержавшие Израиль. Запрет распространялся на США, Великобританию, Канаду, Японию, Нидерланды, чуть позднее в него включили Португалию и ЮАР. К марту 1974-го стоимость нефти на мировых рынках выросла втрое — с трех до 12 долларов за бочку, но пусть никого не вводят в заблуждение эти скромные значения. То были совершенно другие деньги с кратно большей покупательной способностью, и удар, нанесенный 11 арабскими странами, отправил западную экономику в тяжкий нокаут, который только усугубился в 1979 году после революции в Иране, но об этом в другой раз.Осенью 2023-го помериться силами с израильской армией вышли уже комбатанты сектора Газа, а Египет пересел в кресло посредника и миротворца, который — по крайней мере официально — призывает стороны сесть за стол переговоров и начать обмен пленными, коих обе стороны конфликта, судя по кадрам из Сети, набрали изрядно.Где проляжет новая линия разграничения, покажет время, а между тем западные аналитики, среди которых еще встречаются живые свидетели прошлой войны, наверняка испытали чувство неприятного дежавю и бросились просчитывать возможные сценарии развития событий. Мы тоже позволим себе осторожно пофантазировать на данную тему, хотя бы потому, что сходства с войной Судного дня на этом исчерпываются.Начать нужно с того, что за прошедшие десятилетия общий мировой геополитический дискурс претерпел изрядные изменения — в том плане, что он стал менее радикален. Конфликты, противоречия и борьба никуда не делись, но накал международной полемики по сравнению с теми же 70-ми годами прошлого века изрядно остыл. Этому помогло и развитие всех видов вооружений, особенно стратегических и межконтинентальных, но в не меньшей, а то и большей степени этому поспособствовала трансформация мировой экономики.Изобретение интернета и ураганная цифровизация всех финансовых операций привели к тому, что оптоволокно и витые пары, как стальные тросы, стянули страны и континенты, сделав планету маленькой. Это раньше Ближний Восток был где-то на другом краю земли, а сейчас можно взять телефон и через пару секунд обсуждать дела с партнером в Бейруте или Триполи. В такой же пропорции изменилась скорость проведения финансовых операций, но одновременно выросла обоюдная зависимость игроков на рынке.Радикально изменился и ресурсный баланс.В 70-е Соединенные Штаты были критически зависимы от поставок ближневосточной нефти. Например, к началу 80-х годов прошлого века объем ежегодного импорта нефти в США составлял более 350 миллионов баррелей, и арабское эмбарго стало крайне болезненным ударом по американской экономике и самолюбию.В 2023-м Штаты являются крупнейшей нефтедобывающей страной планеты, ежесуточно извлекая из недр почти 15 миллионов баррелей черного золота. Страны ОАПЕК постепенно выпадают с орбиты прямого американского диктата, но при этом и возможности их воздействия на Вашингтон методом ресурсного шантажа тоже снизились.Палестину открыто поддержали Сирия, Иран, Катар и Ливан, при этом "Хезболла" пока больше дефилирует вдоль линии соприкосновения, чем реально лезет в драку. А вот крупнейшие нефтегазовые игроки — Саудовская Аравия и ОАЭ — свою позицию обозначили крайне аккуратно. Абу-Даби и Эр-Рияд назвали обострение беспрецедентным и призвали к немедленной деэскалации. Что называется, почувствуйте разницу с событиями прошлых лет.Современных углеводородных шейхов гораздо больше волнует стабильность своей экономики и сохранение прибыльности экспорта. А потому с очень высокой долей вероятности не будет даже критических скачков стоимости нефти, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Ближневосточным игрокам равно невыгодны ни дефицит, ни перегрев рынка. Идеальным вариантом (ранее выстроенным при помощи России) стала бы торговля в рамках взвешенного ценового коридора. При этом нужно понимать, что полученные нефтедоллары почти наверняка будут негласно конвертироваться в военную поддержку палестинцев как братьев по вере, воюющих против нелюбимого Израиля. С другой стороны, накачивать театр военных действий оружием и техникой будут США и их союзники, а потому очередная промежуточная развязка почти наверняка наступит именно на поле боя.Война — это крайне прибыльное предприятие, и пока солдаты упоенно убивают друг друга, теневые спонсоры не забывают о наполнении собственных карманов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/nashli-uyazvimoe-mesto-protiv-izrailya-primenili-ukrainskuyu-taktiku-1048540757.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/ataka-na-izrail-voyna-menyaet-orientatsiyu-1048533179.html

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102598/30/1025983077_0:0:768:768_100x100_80_0_0_bff07f22316c5f6ce839bee200462d4b.jpg

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ближний восток, израиль, палестина, мнение, авторы, колумнисты