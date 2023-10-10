https://sputnik-abkhazia.ru/20231010/nashli-uyazvimoe-mesto-protiv-izrailya-primenili-ukrainskuyu-taktiku-1048540757.html

"Нашли уязвимое место": против Израиля применили украинскую тактику

"Нашли уязвимое место": против Израиля применили украинскую тактику

Палестинцам удалось провести сложнейшую многоуровневую операцию, признают эксперты. 10.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-10T09:00+0300

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Боевики ХАМАС применили самые "модные" наработки военной науки. Как это может повлиять на ближневосточное противостояние, для РИА Новости разбирался Захар Андреев."Комплексность и многосредность"Рейды на территорию Израиля сопровождались массированной медиаатакой. Хамасовцы опубликовали в Сети множество пропагандистских роликов, некоторые сняты на экшен-камеры. Благодаря этим материалам журналисты реконструировали ход событий утра субботы, 7 октября. Для этого пришлось применить методы OSINT — разведки по открытым источникам. В частности, съемка позволила установить геолокацию. Одновременно с ракетными залпами в воздух поднялись парапланеристы, которые неожиданно высадились в населенных пунктах. В этот же момент вооруженный отряд предпринял попытку напасть с моря. Другие группы перемещались по суше: выводили из строя наблюдательные пункты, подрывали ограждения взрывчаткой, атаковали бойцов ЦАХАЛ и бронетехнику с помощью дронов.В результате — несколько захваченных военных баз, хаос в приграничных городах, сотни убитых и тысячи раненых израильтян — как военных, так и гражданских. Как пишет Times of Israel, это самые большие потери еврейского народа за один день со времен холокоста."Особенностью атаки была ее комплексность и многосредность, — отмечает основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Нападавшие сочетали разнородные операции — воздушное, наземное и морское проникновение. Но 80 процентов успеха обеспечила внезапность. Как удалось этого добиться — вопрос к "Моссаду", которому теперь предстоит провести работу над ошибками".Как на УкраинеЭксперты отмечают сходство тактики боевиков и украинской армии. В частности, речь идет о малых мобильных группах, которые ВСУ широко применяли против российских сил в первые месяцы конфликта."Демонстрируя новую тактику, которая в некотором смысле является отражением боевых действий на Украине, движение ХАМАС вслед за массированным ракетным ударом начало быстрые наземные атаки с использованием такого количества высокомобильных групп на такой обширной территории, что смогло захватить города и военные базы", — отмечает издание The Drive.Так, известно, что ВСУ активно применяют моторные лодки, стремясь высадить десант на левом берегу Днепра. Палестинские боевики попытались использовать такие же плавсредства, чтобы проникнуть в Израиль через пляж Зиким. Судя по всему, с тем же результатом, что и украинский спецназ у Запорожской АЭС: всех диверсантов уничтожили."Все это как раз хорошо ложится на технические и военные возможности ХАМАС. Это полевые группы, солдаты без серьезной техники. Использовать танки и БТР они не могут из-за нехватки средств. Судя по всему, существуют проблемы со снабжением, — отмечает Корнев. — Зато хамасовцы могут действовать как спецназ".Впрочем, добавляет эксперт, уровень подготовки у боевиков из сектора Газа разный. Есть профессионалы, а есть "массовка". В этот раз палестинцам удалось качественно распорядиться своими возможностями. Но успехи обернулись военными преступлениями."Даже заглушки не сняли"Субботняя атака — репутационный удар не только по ЦАХАЛ и спецслужбам, но и по "оборонке" еврейского государства. В Сети широко обсуждают уничтожение танков Merkava Mk4. Машина считается одной из самых неуязвимых в мире. Она оборудована комплексом активной защиты Trophy израильского производства. Система призвана отражать атаки из ПТУР и РПГ. Правда, как выяснилось, перед угрозой с воздуха она бесполезна.На видео, опубликованных боевиками, дроны сбрасывают на переднюю часть "колесницы" реактивные гранаты ПГ-7ВР — судя по всему, иранский вариант советского боеприпаса. Происходит взрыв, после чего танки загораются.Корнев отмечает, что как минимум в одном случае комплекс активной защиты не был подключен: "Даже заглушки не сняли".Уже сейчас FPV-дроны и барражирующие боеприпасы существенно ограничили применение танков и броневиков в конфликте на Украине. "Леопарды" и "Челленджеры" не оправдали ожиданий Киева и западных стран.В будущем, предполагает эксперт, дешевые беспилотники могут и вовсе поставить крест на такой сложной и дорогой технике, как "Меркава". Если, конечно, инженеры не "научат" боевые машины бороться с воздушными атаками.Отметим, что широкое использование малых мобильных групп в сочетании с беспилотными системами — это последний писк моды в военной науке. В частности, ставку на это делает даже самая сильная армия мира — американская. Именно за счет перемещений небольших отрядов между островами морская пехота США планирует противодействовать китайским ВМС в будущем военном конфликте.Правда, критики утверждают, что такая тактика хороша лишь для активной обороны и обеспечить победу в войне не может. Вот и ХАМАС после субботнего эффектного вторжения оказалось неспособно развить успех."Не идет ни в какое сравнение"Уже в понедельник объявили, что Армия обороны Израиля очистила юг страны от боевиков. Специалисты считают, что активные действия палестинских подразделений на этом можно считать завершенными."С военно-технической точки зрения возможности ХАМАС — даже "прокачанного" — ни в какое сравнение не идут с возможностями Армии обороны Израиля. Это разница не в десятки и сотни, а в тысячи раз", — констатирует Корнев.Он обращает внимание на сверхэффективную мобилизационную систему страны: за сутки в армию призвали 300 тысяч резервистов. Причем в значительной степени боеготовых. Часть этих солдат уже присоединилась к военным операциям. И это — в условиях тотального превосходства в авиации, артиллерии, бронетехнике и других системах.Пока неясно, чем закончится нынешний конфликт. Во многом это будет зависеть от политической воли руководства Израиля. Которое тем временем заявило о намерении полностью уничтожить ХАМАС. И, по словам экспертов, у ЦАХАЛ есть для этого все военно-технические возможности. А преступления боевиков против гражданских, кажется, дали военным "индульгенцию" на любые меры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/zakharova-rossiya-preduprezhdala-ob-ukhode-oruzhiya-nato-s-ukrainy-na-chernyy-rynok-1048538546.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/rossiyanin-pogib-vo-vremya-ataki-v-izraile-1048539182.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231009/ataka-na-izrail-voyna-menyaet-orientatsiyu-1048533179.html

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